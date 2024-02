Κόσμος

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση υποψηφίου του Ερντογάν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει να ερευνούν την υπόθεση.

-

Ένα άτομο τραυματίστηκε σε ένοπλη επίθεση κατά την προεκλογική εκστρατεία του υποψηφίου δημάρχου του AKΡ στη συνοικία Kucukcekmece της Κωνταντινούπολης.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μακρύκαννο όπλο και όπλο και είπε: "Έχει ξεκινήσει έρευνα μεγάλης κλίμακας σχετικά με την επίθεση. Καταδικάζω έντονα τέτοιες αποτρόπαιες επιθέσεις κατά της εκλογικής διαδικασίας και Δημοκρατία."

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Y?lmaz Tunc δήλωσε: "Καταδικάζω έντονα την ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα ενώ ο υποψήφιος δήμαρχος μας στο Kucukcekmece Aziz Yeniay ήταν υποψήφιος για τις εκλογές. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο πολίτη μας. Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα από τον εισαγγελία του Kucukcekmece σχετικά με την επίθεση και οι προσπάθειες σύλληψης των επιτιθέμενων συνεχίζονται. Ελπίζουμε στη δημοκρατία μας. Τέτοιες προδοτικές επιθέσεις εναντίον μας δεν θα επιτύχουν ποτέ τον σκοπό τους."

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης του ΑΙΚΡ Μουράτ Κουρουμ καταδίκασε επίσης την επίθεση.

#SONDAKIKA AK Parti Kucukcekmece Belediye Baskan Aday? Aziz Yeniay'?n program?nda uzun namlulu silahlarla sald?r? oldu. 1 kisi hayat?n? kaybetti, 1 kisi yaraland?. pic.twitter.com/HqiNJBo45c

— 24 TV (@yirmidorttv) February 10, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από HORECA: Θα έχουμε μία πολύ καλή τουριστική περίοδο

Αγρότες: Τα 15 μέλη της αντιπροσωπείας που θα πάει στο Μαξίμου

Σύνταγμα: Επεισόδια και προσαγωγές σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη (βίντεο)