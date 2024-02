Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Αισιοδοξία για το παιδί που κατάπιε ωμό ζυμαρικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την κατάσταση της υγείας του 12χρονου που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, αφού κατάπιε ωμό ζυμαρικό.

-

Στη ΜΕΘ Παίδων του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» συνεχίζει να νοσηλεύεται 12χρονο αγόρι, που κατάπιε ωμό ζυμαρικό με αποτέλεσμα να γίνει απόφραξη του αεραγωγού.

«Το παιδί αισθάνθηκε ότι υπήρχε έντονο πρόβλημα, ξεκίνησε βήχας, ωστόσο δεν φάνηκε ικανό να βγει το ξένο σώμα. Έγιναν πλήξεις στην πλάτη και στο στομάχι και προσπάθειες να βγει το ξέρω σώμα, ωστόσο αυτό δεν συνέβη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», τονίζει η μητέρα του 12χρονου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μετά το χειρουργείο για την απομάκρυνση του ξένου σώματος, η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι καλύτερη. Σύμφωνα με την παιδίατρο, Ελπίδα Χοχλιούρου τις επόμενες ημέρες οι γιατροί πιστεύουν ότι θα μπορέσει να βγει από τη ΜΕΘ.

Ο 12χρονος, που συνήθιζε να τρώει ως τσιπς ωμά ζυμαρικά, τορτελίνια, πλέον έχει διαφύγει τον κίνδυνο και αναμένεται τα επόμενα 24ωρα να βγει και από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από HORECA: Θα έχουμε μία πολύ καλή τουριστική περίοδο

Αγρότες: Τα 15 μέλη της αντιπροσωπείας που θα πάει στο Μαξίμου

Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε προεκλογική συγκέντρωση υποψηφίου του Ερντογάν (βίντεο)