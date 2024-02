Αθλητικά

Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου: Πήρε... ανάσα με εξαιρετική εμφάνιση

Οι Θεσσαλοί επικράτησαν του Κολοσσού Ρόδου, ο οποίος μετρά μόνο μία εκτός έδρας νίκη στην φετινή Basket League.

Μετά από δύο διαδοχικές ήττες, η Καρδίτσα επέστρεψε στις νίκες και πήρε βαθμολογική... ανάσα, επικρατώντας εντός έδρας του Κολοσσού Ρόδου, με 87-69, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Basket League. Το τρίο Μπουτσάναν (22π. με 5/10 τρίποντα), ΜακΚόλουμ (18π.) και Μακ (16π.) οδήγησε στην 6η νίκη της (6-12) την ομάδα της Θεσσαλίας που πλέον βρίσκεται στο -1 από τους Ροδίτες (7-11).

Ο Κολοσσός συνεχίζει να μετρά μόνο μία εκτός έδρας νίκη από τις 7 συνολικά που έχει πετύχει σε 21 αγωνιστικές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο Ιωσήφ Κολοβέρος με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του νησιού των Ιπποτών.

Τα 17 λάθη του Κολοσσού που είχε 10/28 τρίποντα ήταν απαγορευτικά στην προσπάθεια επίτευξης της νίκης. Με 22/35 δίποντα, η Καρδίτσα πανηγύρισε μία ιδιαίτερα σημαντική νίκη στην προσπάθεια για παραμονή στα «μεγάλα σαλόνια».

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 44-35, 64-57, 87-69

Οι Θεσσαλοί έδειξαν νωρίς πως ήταν αποφασισμένοι για το θετικό αποτέλεσμα. Με τρίποντα από Μπουτσάναν και «καυτό» τον ΜακΚάλουμ προηγήθηκαν με 12-6 και 25-13, για να διαμορφώσει το σκορ της 1ης περιόδου (25-15) ο Σίτου από πλευράς Κολοσσού. Η ομάδα της Ρόδου προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι στη 2η περίοδο. Αρχικά, ο Κολοβέρος με δύο διαδοχικά τρίποντα μείωσε σε 25-21, ενώ το τρίποντο του Ουτόμι έφερε τους φιλοξενούμενους στο -2, 33-31. Όμως, οι παίκτες του Παπανικολόπουλου έβλεπαν το καλάθι σαν... βαρέλι. Οι Καμπερίδης, Μπουτσάναν και Μακ με το ένα τρίποντο μετά το άλλο είπαν «όχι» στην αντεπίθεση των παικτών του Σεγκούρα, για το 44-35 του ημιχρόνου.

Η Καρδίτσα προσπέρασε και με +16 (51-35) και ο ΜακΚάλουμε παρέμεινε ασταμάτητος πετυχαίνοντας διαδοχικούς πόντους για τους γηπεδούχους. Οι Πόλεϊ, Κολοβέρος και Γκάουντλοκ σημείωσαν τρίποντα για τον Κολοσσό και το τρίτο δεκάλεπτο βρήκε την Καρδίτσα στο +7 (64-57). Η Καρδίτσα αποδείχτηκε ανώτερη και στην 4η περίοδο και είχε τις απαντήσεις κάθε φορά που ο Κολοσσός επιδίωξε να μειώσει τη διαφορά.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Τσολάκος, Τσώνος

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουάιτ 12, Μπουτσάναν 22 (5), Καμπερίδης 6 (2), ΜακΚάλουμ 18, Μακ 16 (1), Δίπλαρος, Χριστίδης 2, Σίμπερτ 3, Γιάνκβοτς 8

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγκούρα): Γκάουντλοκ 10 (1), Μπραϊκοβιτς 6, Πετρόπουλος 2, Πόλεϊ 8 (2), Περάντες 5 (1), Ουτόμι 7 (1), Κολοβέρος 17 (3), Χατζηνικόλας 6 (2), Καμαριανός 4, Σιτου 4, Παπαδάκης