Κοινωνία

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Στη φυλακή ο 45χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ποινή που επιβλήθηκε μετά την απολογία του στον 45χρονο που είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για συμμετοχή στην οργάνωση.

-

Στη φυλακή θα οδηγηθεί το πρώην μέλος της οργάνωσης «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς» μετά την ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα χωρίς αναστολή που του επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο κατηγορούμενος θα εκτίσει το σύνολο της ποινής που του επιβλήθηκε για τα πλημμελήματα της παράβασης του νόμου περί όπλων και της κατοχής ναρκωτικών διά ιδίαν χρήση, τα οποία απήγγειλε σε βάρος του ο Εισαγγελέας στην ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του.

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος, που συνελήφθη με άλλα τρία άτομα για υπόθεση που σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές αφορά το οργανωμένο έγκλημα, αρνήθηκε και τις δύο κατηγορίες.

Το δικαστήριο με ανάλογη εισαγγελική πρόταση απέρριψε αίτημα του κατηγορούμενου για αναβολή της δίκης προκειμένου να κληθούν να καταθέσουν η σύζυγός του και ένας αστυνομικός.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος τόνισε ότι «η έρευνα που έγινε, πραγματοποιήθηκε σε χώρο που δεν είναι η οικία μου, κάτι που αποδεικνύεται από το μισθωτήριο».

Όπως αναφέρθηκε από το συνήγορο του, Γ. Καρκανιά, ο κατηγορούμενος διέμενε σε άλλο χώρο καθώς «είχε φύγει από το συγκεκριμένο σπίτι επειδή φοβόταν για τη σωματική του ακεραιότητα. Δημοσιεύματα έλεγαν ότι θα είναι το επόμενο θύμα στον πόλεμο της Greek mafia».

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος είπε πως το πιστόλι που βρέθηκε το είχε αγοράσει η έγκυος σύντροφος του από την Ομόνοια, η οποία διαμένει στο σπίτι που έγινε η έρευνα, για λόγους αυτοπροστασίας κάτι με το οποίο ο ίδιος διαφωνούσε. «Βρήκε κάποιον στην Ομόνοια, του έδωσε λεφτά. Πριν το προμηθευτεί δεν το ήξερα, μετά το είδα: μην κοροϊδευόμαστε. Αυτός που της πούλησε το πιστόλι ήθελε να ξεφορτωθεί και τις σφαίρες που δεν ταίριαζαν καν στο πιστόλι» είπε.

Τα δύο μέλη της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού παραπέμπονται στον εισαγγελέα του ναυτοδικείου, ο ένας με κακούργημα για τα εκρηκτικά και ο άλλος για πλημμεληματική πράξη παράβασης του νόμου περί όπλων.





Κατά τις έρευνες των Αρχών, μετά τη συντονισμένη επιχείρηση για τις τέσσερις ταυτόχρονες συλλήψεις, εντοπίστηκαν:

Έντεκα κινητά τηλέφωνα

Έξι φορητοί υπολογιστές

Ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος

Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να δουν σε ποιους αντιστοιχούσαν, πόσες κάρτες χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά και που εξέπεμψαν σήμα.

Αυτό που ερευνούν οι αστυνομικοί είναι το αν οι τέσσερις εμπλεκόμενοι έχουν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά το παρελθόν αλλά και να δουν τί σχεδίαζαν να κάνουν.

Παράλληλα έχει βρεθεί και μία ατζέντα αλλά και ένα τετράδιο με χειρόγραφες σημειώσεις που συνδυαστικά αποτελούν ένα κομμάτι του παζλ με όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί.

Εντύπωση προκαλεί στους αστυνομικούς το γεγονός πως βρέθηκε στην κατοχή τους ένα πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα, πράγμα που, όπως λένε οι αστυνομικοί, δείχνει ότι οι συλληφθέντες ήταν έτοιμοι για όλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από HORECA: Θα έχουμε μία πολύ καλή τουριστική περίοδο

Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Τεσσάρα και επιστροφή στις νίκες

Σύνταγμα: Επεισόδια και προσαγωγές σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη (βίντεο)