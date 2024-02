Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννενα – Άρης: “Χ” στους Ζωσιμάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισοπαλία στους Ζωσιμάδες με τον Άρη να χάνει ευκαιρία.

-

Στην τελευταία θέση της κατάταξης θα βρει και η ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο «Αγιαξ της Ηπείρου» έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στους «Ζωσιμάδες», με τους Θεσσαλονικείς να παραμένουν… κολλημένοι στην πέμπτη θέση και να σκέφτονται το Κύπελλο.

Το άγχος «έπνιγε» τους γηπεδούχους ενώ οι πολλές αλλαγές έκαναν κακό στη χημεία των φιλοξενούμενων, με συνέπεια οι φάσεις μπροστά στις δυο εστίες να είναι ελάχιστες.

Στο 13’ ο Πέδρο Κόντε έκανε το διαγώνιο σουτ αλλά η μπάλα πέρασε παράλληλα με την εστία του Χουλιάν Κουέστα ενώ δυο λεπτά μετά, ο Άλβαρο Ζαμόρα με ωραία ενέργεια ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Γκέργκελι Νάγκι.

Ως το φινάλε του πρώτου μέρους, η μοναδική αξιόλογη στιγμή, ήταν μια επέμβαση του Κουέστα σε πλασέ του Γιώργου Παμλίδη από πλάγια θέση στο 40’.

Ο Άκης Μάντζιος προχώρησε σε δυο αλλαγές στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά η εικόνα της ομάδας του δεν διαφοροποιήθηκε ριζικά. Μάλιστα, στα πρώτα δευτερόλεπτα, ο Κόντε από κοντά δεν μπόρεσε να… φυσήξει την μπάλα στα δίχτυα από σέντρα του Κέβιν Ροσέρο.

Ο Ισπανός φορ του ΠΑΣ δοκίμασε και με τακουνάκι στο 52’ να ανοίξει το σκορ, αλλά ο Μόουζες Οντουμπάτζο ήταν στη θέση του κι απομάκρυνε.

Οι «κίτρινοι» δοκίμασαν να απειλήσουν στο 61’, με τον Κίκε Σαβέριο να αστοχεί έπειτα από την πάσα του Μάνου Γκαρθία. Ο Ισπανός μέσος ήταν αυτός που απείλησε στο 84’, όταν το δυνατό σουτ του έξω από την περιοχή έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, έβγαλε δύσκολα ο Νάγκι.

Τίποτα δεν άλλαξε στο τετράλεπτο των καθυστερήσεων, με το 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των δυο ομάδων.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε μεν βαθμό έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, ωστόσο η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου παραμένει σε δεινή θέση. Ο Άρης, από την πλευρά του, πήρε δυο σερί ισοπαλίες στα διαδοχικά εκτός έδρας ματς που είχε (το προηγούμενο στις Σέρρες), ωστόσο το μυαλό όλων είναι στον ημιτελικό του Κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό την Τρίτη (13/2, 19:30) στο Αγρίνιο.

Διαιτητής: Αριστείδης Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)

Κίτρινες: Τζίνο, Εραμούσπε, Λιάσος, Νάγκι – Ζαμόρα, Σαβέριο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Νάγκι, Μπακαδήμας, Κιάκος, Εραμούσπε, Λιάσος, Ριένστρα, Τζίνο, Οσέι-Τουτού, Παμλίδης, Ροσέρο (86’ Ντεμίρ), Κόντε (63’ Λεό).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Ντουκουρέ (57’ Βέλεθ), Μπένετ (46’ Σουλεϊμάνοφ), Σαβέριο (72’ Μορόν), Ζαμόρα, Μπράμπετς, Φατόρε, Φετφατζίδης (46’ Νταρίντα), Τζούρασεκ (57’ Μάνου Γκαρθία), Οντουμπάτζο, Ρόουζ.

*Υποβασταζόμενος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο ο Νέβεν Τζούρασεκ, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για κάκωση στο δεξί γόνατο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Artemis”: Ο Γιάννης Δαγκλής στον ΑΝΤ1 για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα

Καρκίνος: Δωρεάν διαγνωστικά τεστ για πέντε τύπους από το υπουργείο Υγείας

Ηράκλειο - Νικόλας: Θρήνος στην κηδεία του (εικόνες)