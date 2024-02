Κοινωνία

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Στη φυλακή το μέλος τους, ελεύθεροι οι ΟΥΚάδες

Η απόφαση του Ναυτοδικείου για τα δύο μέλη του Πολεμικού Ναυτικού και η δήλωση του δικηγόρου του 45χρονου που οδηγείται στη φυλακή.

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν τα δύο μέλη της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού με απόφαση του εισαγγελέα του Ναυτοδικειού.

Σε δήλωσή του ο συνήγορος των δυο κατηγορουμένων ανέφερε: «Μια «πολυδιαφημισμένη δικογραφία» ακόμη αποδείχθηκε «άνθρακες», καθώς αμφότεροι οι εντολείς μου μάχιμα στελέχη της πλέον επίλεκτης μονάδας του Ελληνικού Ναυτικού αφέθησαν ελεύθεροι σήμερα από την εισαγγελία Ναυτοδικείου Πειραιώς επειδή αποδείχτηκε ότι ουδεμία σχέση είχαν με τον έτερο συλληφθέντα όπως επίσης ουδεμία επικοινωνία είχαν με αυτόν.

Ως εκ τούτου όλα τα σημερινά δημοσιεύματα περί δήθεν «συνεργασίας» ποινικών - τρομοκρατών «επικείμενου μεγάλου χτυπήματος, κ.λπ.» αποτελούν φαντασιοπληξίες και κακά σενάρια αποτυχημένων σκηνοθετών. Ευτυχώς που λειτουργοί της Δικαιοσύνης δεν αφήνουν τους αποτυχημένους σκηνοθέτες να υπαγορεύουν τις αποφάσεις τους».

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και θα διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα.

Το πρώην μέλος της οργάνωσης «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς», το οποίο συνελήφθη στην ίδια επιχείρηση, μετά την ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα χωρίς αναστολή που του επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, θα εκτίσει το σύνολο της ποινής που του επιβλήθηκε για τα πλημμελήματα της παράβασης του νόμου περί όπλων και της κατοχής ναρκωτικών διά ιδίαν χρήση, τα οποία απήγγειλε σε βάρος του ο Εισαγγελέας στην ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του.





Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος τόνισε ότι «η έρευνα που έγινε, πραγματοποιήθηκε σε χώρο που δεν είναι η οικία μου, κάτι που αποδεικνύεται από το μισθωτήριο».

Όπως αναφέρθηκε από το συνήγορο του, Γ. Καρκανιά, ο κατηγορούμενος διέμενε σε άλλο χώρο καθώς «είχε φύγει από το συγκεκριμένο σπίτι επειδή φοβόταν για τη σωματική του ακεραιότητα. Δημοσιεύματα έλεγαν ότι θα είναι το επόμενο θύμα στον πόλεμο της Greek mafia».

Απολογούμενος ο κατηγορούμενος είπε πως το πιστόλι που βρέθηκε το είχε αγοράσει η έγκυος σύντροφος του από την Ομόνοια, η οποία διαμένει στο σπίτι που έγινε η έρευνα, για λόγους αυτοπροστασίας κάτι με το οποίο ο ίδιος διαφωνούσε. «Βρήκε κάποιον στην Ομόνοια, του έδωσε λεφτά. Πριν το προμηθευτεί δεν το ήξερα, μετά το είδα: μην κοροϊδευόμαστε. Αυτός που της πούλησε το πιστόλι ήθελε να ξεφορτωθεί και τις σφαίρες που δεν ταίριαζαν καν στο πιστόλι» είπε.

