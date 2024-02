Ουγγαρία - Νόβακ: το σκάνδαλο, η χάρη και η παραίτηση της Προέδρου

Η πίεση της αντιπολίτευσης και του οργή του κόσμου οδήγησαν την Πρόεδρο της Ουγγαρίας στην παραίτηση.

Η πρόεδρος της Ουγγαρίας Καταλίν Νόβακ ανακοίνωσε το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, την παραίτησή της μετά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχθηκε για την απόφασή της να δώσει χάρη σε έναν κατάδικο εμπλεκόμενο σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε οικοτροφείο. Η απονομή χάριτος σε έναν άνδρα που καταδικάστηκε ως συνεργός στη συγκάλυψη της υπόθεσης προκάλεσε αγανάκτηση στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης.

"Παραιτούμαι από τη θέση μου", δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσημης ομιλίας που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση η στενή συνεργάτης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

"Έκανα λάθος... Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που απευθύνομαι προς εσάς ως πρόεδρος", τόνισε.

"Ζητώ συγγνώμη από αυτούς που πλήγωσα και από όλα τα θύματα που μπορεί να είχαν την εντύπωση ότι δεν τα υποστήριζα. Είμαι, ήμουν, και θα παραμείνω υπέρ της προστασίας των παιδιών και των οικογενειών", πρόσθεσε η 46χρονη πρώην υπουργός Οικογενειακής Πολιτικής.

Today I resigned from my office as President of Hungary. Thank you for everything to all my friends in all four corners of the world. Hungary???? is a wonderful country with marvelous people, a good partner, an even better friend and a reliable ally. I am glad that in the past… pic.twitter.com/j4SdiezAkK