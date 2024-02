Παράξενα

ΗΠΑ: Έβαλε το μωρό της για ύπνο στον φούρνο και...

Για ανεξήγητο λόγο, μία μητέρα στο Μισούρι των ΗΠΑ έβαλε το μωρό της για ύπνο στον φούρνο αντί για την κούνια του.

Ένα βρέφος έχασε την ζωή του, αφού η μητέρα του το έβαλε κατά λάθος για ύπνο στον φούρνο, στη πολιτεία Μισούρι των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Sky News, το απόγευμα της Παρασκευής, οι αρχές ενημερώθηκαν πως το μωρό δεν ανέπνεε. Μετέβησαν στην κατοικία της οικογένειας, όπου και βρήκαν το άτυχο βρέφος νεκρό, φέροντας καψίματα στο σώμα του.

Η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι έθεσε σε κίνδυνο την υγεία του παιδιού.

Σύμφωνα με μαρτυρία, η μητέρα του μωρού ήθελε να βάλει το μωρό για ύπνο, όταν για ανεξήγητο λόγο μπερδεύτηκε και το έβαλε στον φούρνο του σπιτιού αντί για την κούνια του. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, τη οδήγησε την μητέρα σε αυτό το λάθος.

Ο εισαγγελέας της περιοχής δήλωσε πως «αναγνωρίζουν την βίαιη φύση αυτής της τραγωδίας. Οι καρδιές μας έχουν βαρύνει από τον χαμό αυτής της πολύτιμης ζωής. Εμπιστευόμαστε το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης να ανταποκριθεί κατάλληλα σε αυτές τις απαίσιες συνθήκες.»

