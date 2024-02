Τεχνολογία - Επιστήμη

Παυλόπουλος - Ζερεφός για την κλιματική κρίση και τις ολέθριες επιπτώσεις της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο διακεκριμένος επιστήμονας και ΓΓ της Ακαδημίας Αθηνών, μίλησαν στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» για την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη λήψης μέτρων.

-

«Το έχω ξαναπεί, ενώ ήμουν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μάλιστα τότε ενόχλησε πολλούς δήθεν νεοφιλελεύθερους, “ζουύε στην εποχή της επικυριαρχίας του οικονομικού επί του θεσμικού”. Αυτό ισχύει και για την κλιματική κρίση. Είναι γνωστό τι συμβαίνει με την κλιματική αλλαγή, αλλά λέμε συνεχώς “θα περάσει”. Το 1992 υπογράφηκε η συμφωνία του Ρίο, μετά το Κιότο και το Παρίσι για την κλιματική αλλαγή. Οι μεγάλες χώρες αρνούνται να δουν την πραγματικότητα. Δυστυχώς δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο για τις ισχυρές χώρες, δεν ισχύει στην πράξη, αλλά και οι ηγέτες τους, που προτάσσουν τα οικονομικά οφέλη από τα μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος, δεν καταλαβαίνουν ότι το οικονομικό κόστος από τις επιπτώσεις των πολιτικών τους θα είναι τεράστιο», επεσήμανε ο Προκόπης Παυλόπουλος, μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, με αφορμή εκδήλωση της Ακαδημίας Αθηνών την προσεχή Τρίτη για την κλιματική κρίση και την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρά νομικά κείμενα για την προστασία του Περιβάλλοντος, τα οποία όμως δεν έχει ενεργοποιήσει και αντί να παρακολουθεί αμήχανη την Ρωσία και τις ΗΠΑ να λειτουργούν βάσει των δικών τους σκοπιμοτήτων, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για ένα τόσο κομβικής σημασίας ζήτημα.

Τόνισε δε ότι ακόμη και μόνη μια χώρα και μια κοινωνία οφείλει και αξίζει να αναλάβει σχετικές δράσεις που αφορούν το σήμερα και το αύριο της διαβίωσης της στον πλανήτη, ενώ υπογράμμισε ότι «Η ενεργειακή κρίση δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι θέμα λαϊκισμού, αλλά έχουμε καταλάβει από τι κινδυνεύει ο κοινωνικός ιστός. Πρέπει να προστατευτεί ο κόσμος που κινδυνεύει να μην έχει ρεύμα».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Ζερεφός, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή, μεταξύ των ζοφερών αναφορών του για τις ολέθριες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης σε διάφορες μεριές του πλανήτη, επεσήμανε ότι «βρισκόμαστε σε δεκαετίες που θα δείξουν το μεγαλείο της Φύσης. Αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι πρωτόγνωρα. Είδαμε 1,5 δισεκατομμύρια ζώα να καίγονται στην Αυστραλία, την εξαφάνιση της βλάστησης σε νησί της Χαβάης, ακόμη και φωτιές στη Σιβηρία. Έχουμε δει εβδομάδες την Σιβηρία να έχει πιο υψηλές θερμοκρασίες από την Αθήνα!».

«Εάν πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα αυξηθούν και οι εργασιακές θέσεις. Σε 30-40 χρόνια οι μεγάλες εταιρείες ορυκτών καυσίμων, θα πωλούν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, αυτή είναι η πρόβλεψη μου», τόνισε ο κ. Ζερεφός.





Ειδήσεις σήμερα:

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Θύμα της Greek Mafia φοβόταν ότι θα πέσει ο φυλακισμένος τρομοκράτης

Πανεπιστημιούπολη: Εμπρησμός σε 4 αυτοκίνητα (βίντεο)

Ντόχα: Η Ντουντουνάκη στα ημιτελικά των 100μ στην πεταλούδα