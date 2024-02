Κοινωνία

Ευρωπαϊκή Ημέρα 112: Πώς ένα τηλεφώνημα θα έσωζε τον 46χρονο στον Προυσό (βίντεο)

Επικεφαλής της 7ης ΕΜΑΚ που επιχείρησε για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του άτυχου 46χρονου, μιλά για τη σωτήρια χρήση του «112».

Την σημασία του αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» επισημαίνει ο πυρονόμος και επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας της 7ης ΕΜΑΚ Νίκος Ανάγνος που συμμετείχε στην έρευνα εντοπισμού και στην συνέχεια την ανάσυρση του 46χρονου ΕΚαβίτη μετά από δυστύχημα με την μοτοσυκλέτα του στο δρόμο Αγρίνιο-Καρπενήσι που στοίχισε τη ζωή του.

Ο Νίκος Ανάγνος που έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ σημειώνει σε ανάρτηση του πώς μια κλήση στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, 112 από τον 46χρονο θα μπορούσε να δώσει το ακριβές στίγμα του κινητού και οι διασώστες θα πήγαιναν από τα πρώτα λεπτά στο σημείο που βρισκόταν, αντί να χάσουν 6,5 κρίσιμες ώρες ψάχνοντας σε ένα τοπίο απέραντο και μάλιστα βράδυ. «Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πόσο σημαντικός είναι ο αριθμός αυτός για της ζωή μας και να μην το προσπερνάμε», τονίζει σε δηλώσεις του στο ILamia.gr ο Νίκος Ανάγνος.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΣ, ΣΑΣ/ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ

Με αφορμή ένα συμβάν χθες το βράδυ στην Ευρυτανία με έναν νέο άνθρωπο, θέλω να πω 2-3 πράγματα, που κάποιοι τα αγνοούν, κάποιοι τα αμελούν και κάποιοι απλά αδιαφορούν.

Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, κινούμενος από Αγρίνιο προς Καρπενήσι, για κάποιο λόγο έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του και βρέθηκε σε γκρεμό 40-50 μέτρων περίπου.

Όντας ζωντανός και παρά την σφοδρότητα της πτώσης, κατάφερε και ενημέρωσε την σύζυγό του τηλεφωνικά ότι είχε ατύχημα. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να δώσει ακριβή στοιχεία για την τοποθεσία της πτώσης και το μόνο στοιχείο που έδωσε ήταν ότι είχε περάσει το “τάδε” σημείο και ότι βρίσκεται τραυματισμένος σε βράχια.

Φτάνοντας οι δυνάμεις μας στην περιοχή, ‘χτενίζαμε’ μέχρι το ξημέρωμα μια περιοχή μήκους περίπου 20χλμ χωρίς αποτέλεσμα.

Με το φως της ημέρας τελικά βρέθηκε, δυστυχώς νεκρός και κάναμε την επιχείρηση της ανάσυρσης του.

Μετά την αναφορά μου λοιπόν στο συμβάν, φτάνω στο θέμα που θέλω να δώσετε ΠΡΟΣΟΧΗ.

Εάν αυτός ο άνθρωπος, αντί για το τηλεφώνημα στην σύζυγό του (κάτι το οποίο είναι απόλυτα σεβαστό και λογικό), είχε κάνει μια κλήση στο 112, πιθανόν να είχε εντελώς διαφορετική κατάληξη και άλλο αποτέλεσμα.

Και λέω πιθανόν, γιατί υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εξέλιξη ενός συμβάντος.

Καλώντας το 112 αυτομάτως θα είχαμε το ακριβές στίγμα του και θα πηγαίναμε στα πρώτα λεπτά ακριβώς στο σημείο που βρισκόταν. Αντ’ αυτού, χάσαμε περίπου 6,5 σημαντικές ώρες, ψάχνοντας στο πουθενά, σε ένα τοπίο που με δυο λέξεις θα το χαρακτήριζα απεραντοσύνη και χάος!

Κι εδώ ξαναέρχομαι να τονίσω την σπουδαιότητα αυτού του τριψήφιου (σωτήριου) αριθμού 112.

Πρέπει κάποια στιγμή να το εμπεδώσουμε φίλοι μου. Πρέπει να το βάλουμε στην ζωή μας.

Δεν είναι μόνο τα μηνύματα (ενοχλητικά για κάποιους) για εκκένωση, η προφύλαξη από καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.

Είναι ένας αριθμός που θα μας σώσει την ζωή καλώντας τον.

Βάλτε τον στην ζωή σας.

Είναι αμέτρητες οι διασώσεις που έχουμε κάνει με αίσιο τέλος χάρη σ’αυτό τον αριθμό.

Το βίντεο του Νίκου Ανάγνου από την επιχείρηση εντοπισμού του 46χρονου στην Ευρυτανία

