Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη έξοδός του μετά τη διάγνωση με καρκίνο (βίντεο)

Ευδιαθετος εμφανίστηκε ο Βασιλιάς Κάρολος βγαίνοντας για πρώτη φορά μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.

Ο βασιλιάς Κάρολος, που υποβάλλεται σε θεραπείες για καρκίνο, παρέστη σήμερα στην κυριακάτικη λειτουργία στον ναό St Mary Magdalene στο Σάντρινγκχαμ (ανατολική Αγγλία), μετέδωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, ο Κάρολος χαιρέτισε τους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες. Είναι η δεύτερη δημόσια εμφάνισή του μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές της εβδομάδας.

Την Τρίτη έκανε μια σύντομη εμφάνιση, όταν αποχώρησε καθισμένος στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου από τη βασιλική κατοικία στο Λονδίνο, το Κλάρενς Χάουζ, όπου είχε μόλις συναντηθεί με τον γιο του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος είχε έρθει από την Καλιφόρνια για να δει τον πατέρα του.

Ο Κάρολος, ο οποίος, σύμφωνα με το παλάτι του Μπάκινγχαμ, ακολουθεί την αγωγή του στο σπίτι, έφυγε από το Λονδίνο για να μεταβεί στη βασιλική εξοχική κατοικία στο Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ.

Λιγότερους από 18 μήνες στον βρετανικό θρόνο, ο 75χρονος μονάρχης ξεκίνησε τη Δευτέρα τη θεραπεία του για την αντιμετώπιση ενός καρκίνου, που δεν έχει διευκρινιστεί.

Είναι γνωστό ότι η νόσος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επέμβασης για υπερτροφία του προστάτη, όμως δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη.

Σε ένα μήνυμα που δημοσίευσε χθες το βράδυ στο διαδίκτυο, ο βασιλιάς εξέφρασε «τις πιο ειλικρινείς του ευχαριστίες» στους ανθρώπους που του προσέφεραν τη συμπαράστασή τους.

Αν και θα συνεχίσει να ασκεί ορισμένα από τα διοικητικά καθήκοντά του, ο βασιλιάς θα απουσιάσει από τη δημόσια ζωή για άγνωστο χρονικό διάστημα.

