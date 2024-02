Κοινωνία

Αεροδρόμιο - Ναρκωτικά: παρέλαβε πακέτα με κάνναβη και συνελήθη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι αρχές εντόπισαν τον άνδρα που πήγε να παραλάβει δέματα φορτώμένα με ναρκωτικά.

-

Συνελήφθη παραλήπτης ταχυδρομικών δεμάτων που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες, τα οποία εντοπίστηκαν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν 43 κιλά και 885 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Στο πλαίσιο επιχείρησης «Ελεγχόμενης Παράδοσης» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και έγκρισης του κ Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατελήφθη 35χρονος ημεδαπός να παραλαμβάνει από γραφεία εταιρείας ταχυμεταφορών στην περιοχή των Πατησίων, ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν -24- κιλά και -200- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και τα οποία είχαν εντοπιστεί προγενέστερα στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Ο 35χρονος συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 9-2-2024 στο κατάστημα της εταιρείας ταχυμεταφορών στην περιοχή των Πατησίων, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Μετά από έρευνα στην οικία του 35χρονου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν -18- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -19- κιλά και -685- γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη, ναρκωτικά χάπια και ηλεκτρονική ζυγαριά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό συνεργών του συνεχίζεται."

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Η πρώτη έξοδός του μετά τη διάγνωση με καρκίνο (βίντεο)

Λασίθι: έκλεβε λάδι από αποθήκες και χρήματα από ΤΕΠ νοσοκομείου

Χατζηδάκης: 1555 και στην ΑΑΔΕ