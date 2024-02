Αθλητικά

Ντόχα: Η Ντουντουνάκη στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια θέση στον τελικό του πρωταθλήματος κολύμβησης στην Ντόχα κέρδισε η Άννα Ντουντουνάκη.

-

(εικόνα αρχείου)

Η επιμονή της Αννας Ντουντουνάκη επιβραβεύτηκε και, μετά από δύο ένατες θέσεις σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και άλλη μία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κατάφερε επιτέλους να περάσει σε έναν τελικό. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε τρίτη με 57.86 στην 1η ημιτελική σειρά των 100μ. πεταλούδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ντόχα και κατέλαβε την πέμπτη θέση στο σύνολο, εξασφαλίζοντας μία θέση στον αυριανό (12/2, 18:09) τελικό. Εκεί όπου, απαλλαγμένη πλέον από το άγχος, είναι ικανή -όπως έχει αποδείξει στο παρελθόν σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα- για σπουδαία πράγματα...

Μακράν κορυφαία των ημιτελικών ήταν η Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ με 56.11, ενώ καμία από τις υπόλοιπες δεν «κατέβηκε» τα 57 δευτερόλεπτα. Ταχύτερες από την Ντουντουνάκη ήταν ακόμη, η Αμερικανίδα Κλερ Κέρζαν (57.06), η Αυστραλή Μπριάνα Θρόσελ (57.22) και η Σουηδή Λουίζ Χάνσον (57.28). Προκρίθηκαν επίσης η Νοτιοαφρικανή Εριν Γκάλαχερ (57.92), η Γιαπωνέζα Τσιχάρου Ιιτσούκα (58.01) και η Αυστραλή Αλεξάντρια Πέρκινς (58.05).

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα: Συνελήφθησαν κλέφτες νεκροταφείων

Αγρότες πέταξαν άχυρα και κοπριά στο κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (βίντεο)

Ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε τον Χαβιέρ Μιλέι