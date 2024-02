Τεχνολογία - Επιστήμη

Μηχανισμός Αντικυθήρων: Στον ΑΝΤ1 καθηγητής που συμμετείχε στην ανακατασκευή του (βίντεο)

Ο Ξενοφών Μούσας μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατασκευή του μηχανισμού των Αντικυθήρων από πανεπιστήμιο του Μεξικού.

Του Νικόλα Βαφειάδη

123 χρόνια μετά την ανακάλυψη από Συμιακούς σφουγγαράδες του αστρολάβου των Αντικυθήρων, του πρώτου υπολογιστή που κατασκεύασε ο άνθρωπος πάνω στη Γη, στην άλλη άκρη του πλανήτη, στη Σονόρα του Μεξικού, αποκαλύφθηκαν όλα τα κρυμμένα επί 22 αιώνες μυστικά του θαυμαστού επιτεύγματος των αρχαίων Ελλήνων, και κατασκευάσθηκε ένα δεκαπλάσιο σε μέγεθος λειτουργικό πιστό αντίγραφο.

«Είναι εκπληκτικό το ότι ενώ ξέραμε από τα μαθηματικά και την Αστρονομία που γνώριζαν κι από περιγραφές ότι έφτιαχναν τέτοια μηχανήματα, θεωρούσαμε ότι ήταν υπερβολές των αρχαίων συγγραφέων και λίγο - πολύ τα απορρίπταμε. Ο μηχανισμός λοιπόν με τις μελέτες που κάναμε τα τελευταία 17 περίπου χρόνια απέδειξε ότι οι Έλληνες είχαν υψηλή τεχνολογία και το πιο σημαντικό, τεχνολογία βασισμένη στους Νόμους της Φυσικής», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Ξενοφών Μούσας, ομότιμος καθηγητής Φυσικής του Διαστήματος.

Η τελετή εγκαινίων ξεκίνησε με αρχαιοελληνική όρχηση και χορό, συνδέοντας δυο σχεδόν κατοπτρικά σημεία της γήινης σφαίρας με το αναλλοίωτο μέσα στους αιώνες κάλλος της επιστήμης και της Τέχνης.

Τα περισσότερα από τα μυστικά του μηχανισμού των Αντικυθήρων αποκαλύφθηκαν με τις τρισδιάστατες τομογραφίες που έγιναν το 2005 με ειδικό μηχάνημα οκτώ τόνων που ταξίδεψε από την Αγγλία στην Ελλάδα. Στις τρεις χιλιάδες ακτινογραφίες φάνηκαν όχι μόνο τα αόρατα από την επιφάνεια γρανάζια αλλά και οι οδηγίες χρήσης που ήταν γραμμένες στην επιφάνεια μεταλλικών δίσκων. Χρειάστηκε κι ένα ειδικό θολωτό μηχάνημα της Χιούλετ Πάκαρντ για να αποκρυπτογραφηθούν οι επιγραφές. Το έργο της κατασκευής του μηχανισμού αποδείχθηκε ιδιαίτερα επίπονο, καθώς προβλέπει την πορεία του ήλιου, πέντε πλανητών και της σελήνης και των εκλείψεών τους.

«Είναι σχεδόν τέσσερα χρόνια που δουλεύουμε συχνά-πυκνά, μια δυο φορές τη βδομάδα δηλαδή έχουμε συναντήσεις συνήθως των δύο ωρών με τους συνεργάτες από το Μεξικό, δηλαδή από το Πανεπιστήμιο της Σονόρας και από μια μεγάλη εταιρεία ρολογιών μεξικάνικη, η οποία ειδικεύεται σε τέτοια τεράστια ρολόγια», εξηγεί ο καθηγητής Μούσας.

«Συγχαρητήρια σε όλους τους επιστήμονες και μηχανικούς για τη δημιουργία αυτού του μνημειώδους μηχανισμού των Αντικυθήρων. Θα εκπλήξει, θα τονώσει και θα εμπνεύσει τον κόσμο για τα χρόνια που έρχονται», δήλωσε ο καθηγητής του University College Λονδίνου, Τόνι Φιρθ.

Στην εκδήλωση, όπου παρέστη και ο πρέσβης μας στο Μεξικό παρουσιάσθηκε και αρχαιοελληνική θεατρική παράσταση, με αφορμή την ημέρα της ελληνικής γλώσσας.

