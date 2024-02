Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μαρούσι: νίκη - “θρίλερ” για τους ερυθρόλευκους

Οι Πειραιώτες ζορίστηκαν αλλά πήραν τη νίκη κόντρα στο Μαρούσι.

Όπως με τη Βαλένθια στην Ισπανία την περασμένη Πέμπτη (8/2), έτσι και με το Μαρούσι στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός... σοβαρεύτηκε στην 3η περίοδο, οικοδόμησε διαφορά, αλλά στο 4ο δεκάλεπτο, λόγω της... απουσίας άμυνας, είδε το Μαρούσι να προσπερνά με 76-77 και χρειάστηκε αρχικά ένα σερί 7-0 από Πετρούσεβ, Λαρεντζάκη και Πίτερς και εν συνεχεία έξι διαδοχικούς πόντους του Λαρεντζάκη για να βγει από τη δύσκολη θέση. Με τρίποντα των Χιλ, Γιαννόπουλου το Μαρούσι επέστρεψε, αλλά το hook του Πετρούσεβ είχε ως αποτέλεσμα το τελικό 93-87. Μετά τη νίκη του αυτή για την 18η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 16-2.

Τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού ήταν διψήφιοι. Ο Ουίλιαμς-Γκος σημείωσε 16 πόντους, 15 πόντους και 5 ριμπάουντ είχε ο Πετρούσεβ, από 13 πόντους σημείωσαν οι Λαρεντζάκης και Μήτρου-Λονγκ, ενώ 7 πόντους και 7 ασίστ ήταν η προσφορά του Τόμας Ουόκαπ.

Πλέον, η ομάδα του Πειραιά επικεντρώνεται στο final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, με πρώτο αντίπαλο το Περιστέρι την Παρασκευή (16/2, 18:00). Ο Αχμέντ Χιλ πέτυχε 25 πόντους με 4/9 τρίποντα για το Μαρούσι, ο Ραντούλιτσα έβαλε δύσκολα στη φροντ λάιν του Ολυμπιακού, με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, 14 πόντους με 4 τρίποντα πέτυχε ο Γιαννόπουλος και 12 πόντους ο Γούνταρντ.

Στο ντεμπούτο του Νίκου Βετούλα στην τεχνική ηγεσία, το Μαρούσι υποχώρησε στο 5-13 και παραμένει στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, όπου ισοβαθμεί με το Λαύριο, με 24 βαθμούς.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 46-40, 72-59, 93-87

Το Μαρούσι προηγήθηκε με 7-12, ο Ράιτ ισοφάρισε σε 14-14 και ο Πετρούσεβ σε 18-18, για να ολοκληρωθεί η 1η περίοδος με τους φιλοξενούμενους στο +2, από εύστοχο σουτ του Στασινού. Από την ομάδα του Πειραιά ο Ουόκαπ είχε 5 πόντους, 4 ο Ράιτ και 3 ο Πίτερς. Στον αντίποδα, το Μαρούσι βασίστηκε σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά στον Ραντούλιτσα (6π.) και στον Κόσεϊ (5π.). Όπως τέλειωσε το πρώτο δεκάλεπτο... άρχισε το δεύτερο! Δηλαδή με καλάθι του Στασινού, ενώ με το τρίποντο του Γούνταρντ που ακολούθησε το Μαρούσι ολοκλήρωσε σερί 7-0, για το 18-25. Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πίσω στο σκορ, παρά τις λύσεις από Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος και Φαλ. Οι Ραντούλιτσα, Χιλ και Νικολαϊδης απαντούσαν κάθε φορά που οι «ερυθρόλευκοι» πλησίαζαν απειλητικά. Η ομάδα του Πειραιά ισοφάρισε με κάρφωμα του Φαλ, 35-35, για να προσπεράσει με 40-38, με πόντους από Μήτρου-Λονγκ και Πετρούσεβ. Ένα τρίποντο του Λαρεντζάκη και μία βολή του Μήτρου-Λονγκ έφεραν τους γηπεδούχους στο +6 (44-38), διαφορά που διατήρησαν οι Πειραιώτες στο ημίχρονο (46-40), αφού μετά το δίποντο του Γιαννόπουλο, απάντησε ο Φαλ.

Ο Ολυμπιακός δεν ξανάχασε το προβάδισμα έως το τέλος της 3ης περιόδου. Μετά την ανάπαυλα, ο Μπαρτζώκας είδε τον Μόουζες Ράιτ να σημειώνει σερί πόντων, το Μαρούσι έκανε προσπάθεια ν' ανακτήσει την πρωτοπορία, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να πλησιάσει στο -4 (49-45). Ουόκαπ, Πίτερς και Μήτρου-Λονγκ «υπέγραψαν» σερί 6-0 για το 55-45. Ο Χάρης Γιαννόπουλος ήταν εύστοχος για τρεις (55-48), αλλά είδε τον Μήτρου-Λονγκ να απαντά έξω από τη γραμμή του τριπόντου (58-48). Ο Μήτρου-Λονγκ ήταν ασταμάτητος φτάνοντας τους 13 προσωπικούς πόντους. Παπανικολάου και Ουίλιαμς-Γκος πήραν τη σκυτάλη και ήταν εύστοχοι σε τρίποντα, για το 72-59 στο 30ό λεπτό.

Τα δύο διαδοχικά τρίποντα του Αχμέντ Χιλ, έφεραν στο -9 το Μαρούσι (74-65) με την έναρξη της 4ης περιόδου. Νικολαϊδης και Στασινός έδωσαν συνέχεια στο σερί των φιλοξενούμενων (επιμέρους σκορ 2-12 από την έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου) για το 74-71. Το Μαρούσι δεν παρέδωσε τα όπλα και με σουτ από Χιλ και Γούνταρντ απείλησε, αφού πλησίασε στον πόντο 76-75. Για να προσπεράσει δια χειρός Ραντούλιτσα (76-77), 5:45΄΄ πριν το τέλος. Πετρούσεβ, Λαρεντζάκης και Πίτερς ολοκλήρωσαν σερί 7-0 των γηπεδούχων (83-77), ενώ με τρίποντο του Λαρεντζάκη οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στο +7 (88-81), 1:23΄΄ πριν τη λήξη. Ο Τζουίστον έκανε φάουλ στον Λαρεντζάκη σε προσπάθεια για τρίποντο, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να ευστοχεί σε 3/3 βολές (91-81), στα 1:01''. Χιλ και Γιαννόπουλος απάντησαν με δύο τρίποντα και το Μαρούσι βρέθηκε στο -4 (91-87), με εναπομείναντα χρόνο 18΄΄. Με hook, όμως ο Πετρούσεβ, στα 7΄΄ έβαλε τέλος στα... όνειρα των παικτών του Βετούλα κάνοντας το 93-87 και ο Τζουίστον ήταν άστοχος σε τρίποντο στο τέλος.

Διαιτητές: Μαρινάκης, Λουλουδιάδης, Λεβεντάκος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Λούντζης, Φαλ 8, Μπραζντέικις 2, Πίτερς 7 (1), Ουίλιαμς-Γκος 16 (2), Ράιτ 9, Λαρεντζάκης 13 (2), Μήτρου-Λονγκ 13 (1), Παπανικολάου 3 (1), Πετρούσεβ 15

ΜΑΡΟΥΣΙ (Νίκος Βετούλας): Κόζι 5 (1), Χιλ 25 (4), Τζουίστον 3, Ραντούλιτσα 16, Γιαννόπουλος 14 (4), Στασινός 6, Μπόγρης, Νικολαϊδης 6, Γούνταρντ 12 (2)

