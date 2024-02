Life

Νέα Κορώνη: Το άγνωστο πολεοδομικό αριστούργημα της Ελλάδας (βίντεο)

Εντυπωσιάζουν οι εικόνες του χωριού από ψηλά, καθώς αναδεικνύουν την εξαιρετική ρυμοτομία του.

Γνωρίζατε πως στην Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα κοντά στην διάσημη για την ομορφιά της Κορώνη υπάρχει ένα μικρό χωριουδάκι με το όνομα Νεα Κορώνη που θα μπορούσε κάλλιστα να διεκδικήσει βραβείο για την πραγματικά εκπληκτική του ρυμοτομία.

Οι εικόνες από ψηλά αποκαλύπτουν ένα σπάνιο πολεοδομικό αριστούργημα που όμοιο του δεν συναντάμε όχι απλά στην Ελλάδα αλλά Ίσως να είναι σπάνιας αισθητικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην πραγματικότητα αποτελείται από 8 δρόμους οι οποίοι τελικά συναντιούνται σε έναν κυκλικό κόμβο σχηματίζοντας στην ουσία ένα αστέρι.

Μπορείς να καταλάβεις εύκολα τι εννοούμε γι’ αυτό το μικρό χωριό το οποίο φαίνεται μέσα από το βίντεο του καναλιού Up Stories στο Youtube.

Οι εικόνες από ψηλά είναι καθηλωτικες αλλά και παραδειγματικές για το πώς θα έπρεπε να είναι φτιαγμένες οι πόλεις που ζούμε, γράφει η ομάδα του Up Stories.

Η Νέα Κκορώνη βρίσκεται κοντά στην ανατολική ακτή της Μεσσηνιακής χερσονήσου, μεταξύ της Κορώνης και του Πεταλιδίου, 44 χλμ. νότια της Καλαμάτας. Διοικητικά ανήκει στον Δήμο Μεσσήνης.

Η Νέα Κορώνη χτίστηκε με ένα ιδιαίτερο πολεοδομικό σχέδιο. Η παλαιά ονομασία του, ήταν Καντιάνικα.

Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου και πραγματοποιείται πολυήμερη εμποροπανήγυρις, που δυστυχώς στις μέρες μας, κρατά ένα διήμερο, προσπαθώντας από την Κοινότητα να διατηρήσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.

