“Πυρήνες” - Ραγκούση για Greek Mafia: Φιάσκο με... fast track διαδικασίες (βίντεο)

Τι υποστηρίζει η δικηγόρος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, για την προσπάθεια σύνδεσης του 45χρονου με ποινικούς και με τα εκρηκτικά. Τι λέει για το όπλο και την έγκυο σύζυγο που δεν κλήθηκε για κατάθεση.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα η Λίλα Ραγκούση, συνήγορος του 45χρονου, καταδικασμένου για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς», ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή και αφού δικάστηκε για οπλοκατοχή, οδηγήθηκε εκ νέου στις Φυλακές, καθώς δεν δόθηκε ανασταλτικός χαρακτήρας στην απόφαση του δικαστηρίου.

«Δεν έχει σχέση η παλιά καταδίκη του για την “Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς” με την υπόθεση αυτή. Επίσης, τον ενοχλεί και τον προσβάλλει, λόγω του δικού του ηθικού κώδικα, η αναφορά για συμμετοχή του στην Greek Mafia, αφού έχει δημόσια και με επιστολές του ταχθεί ενάντια στις πρακτικές της Greek Mafia», είπε η δικηγόρος για λογαριασμό του πελάτη της.

Προσέθεσε ότι «το κατηγορητήριο εναντίον του αφορά μόνο την οπλοκατοχή. Όταν πάμε στο δικαστήριο με ανθρώπους που έχουν κάνει ληστείες, η ποινή είναι 6-7 μήνες, ενώ τώρα… έγινε μια fast track διαδικασία και βγήκε απόφαση χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα. Το όπλο το προμηθεύτηκε η έγκυος σύζυγος του. Ζητήσαμε να καταθέσει και να ληφθούν δακτυλικά αποτυπώματα στο όπλο, αλλά τα αιτήματα μας απορρίφθηκαν».

«Ένα δημοσίευμα τον στοχοποιούσε, ο ίδιος δεν φοβήθηκε ποτέ ότι ήταν στόχος της Greek Mafia. Μια σχέση που είχε αναπτυχθεί μέσα στην φυλακή δεν σημαίνει ότι συνεχίστηκε όταν βγήκε από την φυλακή ή ότι έχει σχέση με τις δραστηριότητες του νόμιμες ή παράνομες, εκτός φυλακής», ανέφερε η συνήγορος του 45χρονου.

Η κ. Ραγκούση έκανε λόγο για διακριτική ποινική μεταχείριση του 45χρονου, καταλήγοντας πως «είναι φιάσκο η υπόθεση, ο πελάτης μου δεν έχει καμία σχέση με την Greek Mafia, είναι τουλάχιστον κατακριτέο να επιχειρείται συσχέτιση του με τα άλλα πρόσωπα που συνελήφθησαν».

