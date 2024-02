Οικονομία

Ρεύμα - Κοινωνικό Τιμολόγιο: Δίμηνη ενίσχυση σε όλους τους λογαριασμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα διαμορφωθεί η έκπτωση στους δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου.

-

Στοχευμένη οικονομική στήριξη για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, περισσότερων από 730.000 νοικοκυριών που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν τους πρώτους δύο μήνες του 2024. Ειδικότερα, για τον Ιανουάριο η οικονομική στήριξη διαμορφώνεται σε 26 ευρώ/MWh και για τον Φεβρουάριο σε 18 ευρώ/MWh, αντιστοίχως, για το σύνολο της κατανάλωσης των δικαιούχων.

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, με τις ενισχύσεις αυτές απορροφάται το σύνολο (100%) του αυξημένου κόστους, σε σχέση με τις προ κρίσεως τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η συνολική αξία της οικονομικής στήριξης για το ρεύμα που παρέχεται στα εν λόγω νοικοκυριά υπερβαίνει τα 8,6 εκατ. ευρώ και παρέχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Λευκάδα - Εξαφάνιση: Έρευνες με την συμμετοχή του ΕΕΣ (εικόνες)

Η απόλυση δικαστή για αναξιοπρεπή συμπεριφορά άργησε... τέσσερα χρόνια!

Συμφωνία των Πρεσπών: “Τέλος” τα ταξιδιωτικά έγγραφα με την “Δημοκρατία της Μακεδονίας”