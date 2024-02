Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος: Ανησυχία για τους θανάτους - Προειδοποιήσεις στους γονείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς όταν το παιδί τους εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα, όπως πυρετό, κεφαλαλγία, πονόλαιμο, εμετούς, διάρροιες, βήχα, εξάνθημα.

-

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερο - Επαγγελματιών Παιδιάτρων θέλοντας να ενημερώσει τους γονείς σχετικά με την ορθή χρήση των γρήγορων τεστ για τον στρεπτόκοκκο (strep-test) έγραψε σε δημόσια επιστολή της:

«Δυστυχώς, όλο και περισσότερο, το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε να πυκνώνει το φαινόμενο, πολλοί γονείς να αγοράζουν και να κάνουν μόνοι τους ή στο φαρμακείο, ειδικό γρήγορο τεστ για τον στρεπτόκοκκο (Strep-Test) στο άρρωστο, με πυρετό ή πονόλαιμο, παιδί τους. Στην συνέχεια αν το τεστ είναι αρνητικό να υπάρχει εφησυχασμός, θεωρώντας προφανώς ότι το παιδί τους δεν πάσχει από στρεπτοκοκκική νόσο. Στην περίπτωση που βγει θετικό μας τηλεφωνούν και ζητούν να τους συνταγογραφήσουμε αντιβίωση με άϋλη συνταγογράφηση, γιατί το παιδί τους, σύμφωνα με το αποτέλεσμα του strep test πάσχει από στρεπτόκοκκο.

Επειδή με αφορμή της ανησυχίας και τους θανάτους 11 παιδιών από διεισδυτική στρεπτοκοκκική νόσο το φαινόμενο αρχίζει και παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, θέλουμε να ενημερώσουμε τους γονείς για τα εξής:

Να μην κάνουν μόνοι τους τεστ για στρεπτόκοκκο στα παιδιά τους. Ποτέ δεν κάνουμε τεστ και δεν βάζουμε διάγνωση με το αποτέλεσμα ενός τεστ, χωρίς να έχουμε εξετάσει το παιδί.

Να μην ζητούν από τον Παιδίατρο να τους συνταγογραφήσει με άϋλη συνταγογράφηση αντιβίωση. Ο Παιδίατρος δεν μπορεί να συνταγογραφήσει αντιβιώσεις και φάρμακα χωρίς να εξετάσει κλινικά το παιδί, στηριζόμενος μόνο στο αποτέλεσμα ενός τεστ, που ο γονιός έκανε.

Η λήψη υλικού για την διενέργεια του στρεπ-τεστ απαιτεί εμπειρία που ο γονιός δεν μπορεί να έχει.

Τα γρήγορα τεστ δεν είναι 100% αξιόπιστα. Υπάρχει πιθανότητα λανθασμένου αποτελέσματος. Μπορεί το τεστ να βγει αρνητικό αλλά το παιδί να πάσχει από στρεπτοκοκκική νόσο.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος οι γονείς να υποκαταστήσουν τον γιατρό και να βάζουν διαγνώσεις στηριζόμενοι μόνο στο στρεπ-τεστ

Στον γενικό πληθυσμό υπάρχει ένα ποσοστό υγιών φορέων του στρεπτόκοκκου. Έχουν δηλαδή στον λαιμό τους τον στρεπτόκοκκο, χωρίς να πάσχουν από την νόσο. Αν στα άτομα αυτά (και παιδιά) γίνει στρεπ-τεστ το πιθανότερο είναι να βγει θετικό.

Αν και είναι αυτονόητο, θέλοντας να διαφυλάξουμε την υγεία των παιδιών, είμαστε αναγκασμένοι να τονίσουμε στους γονείς τι πρέπει να κάνουν όταν το παιδί τους εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα, όπως πυρετό, κεφαλαλγία, πονόλαιμο, εμετούς, διάρροιες, βήχα, εξάνθημα, δεν αισθάνεται καλά ή οι γονείς δεν το βλέπουν να είναι καλά κλπ.

1. Ανεξάρτητα αν αυτό είναι σύμπτωμα στρεπτοκοκκικής νόσου ή όχι, τηλεφωνούμε στον παιδίατρο, του αναφέρουμε το πρόβλημα και ζητούμε να το εξετάσει.

2. Ο παιδίατρος παίρνει ιστορικό, εξετάζει το παιδί και ΑΝ χρειάζεται, συνταγογραφεί εργαστηριακό έλεγχο.

3. Ο Παιδίατρος βάζει διάγνωση στηριζόμενος σε όλα τα ανωτέρω και όχι στο τεστ που έγινε από τους γονείς ή στο φαρμακείο, χωρίς το παιδί να εξεταστεί και στην συνέχεια θα δώσει θεραπεία.

4. Ως γονείς και προς αποφυγή λάθους, πρέπει να έχετε κατά νου ότι, πολλές φορές διαφορετικά νοσήματα εμφανίζουν τα ίδια συμπτώματα και δεν είναι εύκολο χωρίς να εξεταστεί κλινικά το παιδί να γίνει διάγνωση.

Θέλουμε επίσης να παρακαλέσουμε τους γονείς, να ενημερώνουν και να ζητούν από τον παιδίατρό τους να εξετάσει το παιδί τους άμεσα, αν τα συμπτώματα είναι πυρετός και συνυπάρχει πονόλαιμος, εξάνθημα, κακή διάθεση του παιδιού, πονοκέφαλος, εμετοί, κοιλιακό άλγος κλπ Ο Παιδίατρος είναι ο μόνος κατάλληλος και πιστοποιημένος λειτουργός υγείας για να εμπιστευτούν την υγεία του παιδιού τους.

Στο πλαίσιο όλων των ανωτέρω, πιστεύουμε ότι τα γρήγορα τεστ πρέπει να σταματήσουν να πωλούνται από τα φαρμακεία προς τους πολίτες και θα παρακαλούσαμε το Υπουργείο Υγείας να μεριμνήσει για αυτό.

Όχι γιατί αυτό μας θίγει συντεχνιακά, αλλά γιατί η διάγνωση μιας νόσου, έτσι όπως περιγράφεται στα επιστημονικά ιατρικά συγγράμματα και όπως την έχουμε διδαχτεί από τους δασκάλους μας, στηρίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό στο ιστορικό και την καλή κλινική εξέταση. Ο όποιος εργαστηριακός έλεγχος έρχεται στο τέλος και λειτουργεί συμπληρωματικά.

Εξ άλλου όσον αφορά την συνταγογράφηση αντιβιοτικού για την στρεπτοκοκκική φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, εφαρμόζεται σχετικό πρωτόκολλο από την επιτροπή λοιμώξεων του Υπουργείου Υγείας, που δεν προβλέπει την διαδικασία διάγνωσης και θεραπείας με στρεπ-τεστ και το οποίο περιγράφει σαφώς πότε πρέπει να γίνεται το στρεπ-τεστ μετά από κλινική εξέταση*. Κάθε άλλη τακτική μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών.»

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή εταιρεία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς, αυτοκτόνησε ο δράστης

Αγρότες - Βορίδης: Ο Μητσοτάκης θα κάνει πρόταση εξαιρετικά θετική για την Ενέργεια (βίντεο)

Η απόλυση δικαστή για αναξιοπρεπή συμπεριφορά άργησε... τέσσερα χρόνια!