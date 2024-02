Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Δικαστικό Μέγαρο: Έστειλαν φάκελο με εκρηκτικά (εικόνες)

Πως βρέθηκε η εκρηκτική ύλη. Εκκενώθηκε άμεσα το κτήριο.Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συναγερμός σήμανε περίπου στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας όταν εντοπίστηκε στο γραφείο του προέδρου Εφετών δέμα που κρίθηκε ως ύποπτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίμενε κάποιο ημερολόγιο και ο φάκελος της φάνηκε περίεργος.

Ο φάκελος απομακρύνθηκε και μεταφέρθηκε στα μηχανήματα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του δικαστικού Μεγάρου (X-RAY) ενώ απαγορεύτηκε η προσέγγιση οποιουδήποτε στο σημείο,όπως μεταφέρει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονικη Βαγγέλης Κοκολάκος, που βρέθηκε στο σημείο.

Άμεσα το κτήριο εκκενώθηκε και κατέφθασε ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΛΑΣ για έλεγχο του υπόπτου αντικειμένου.

«Ευτυχώς δεν έγινε μακελειό» φέρεται να είπε αστυνομικός των ΤΕΕΜ.

Εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός μέσα στο δέμα ο οποίος εξουδετερώθηκε επί τόπου.

Στο σημείο έφτασε ο Διευθυντής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης Γιώργος Τζήμας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2024, βρέθηκε ύποπτος φάκελος στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ο φάκελος ελέγχθηκε στο μηχάνημα X-RAY και διαπιστώθηκε ότι περιέχει εκρηκτική ύλη.

Στο σημείο μετέβη άμεσα κλιμάκιο του Τ.Ε.Ε.Μ. και παρέλαβε τον φάκελο.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Θεσσαλονίκης»

