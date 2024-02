Οικονομία

ΔΕΗ - Εξοικονομούλης: Μια αξέχαστη εμπειρία για την προστασία του Περιβάλλοντος

Τα Σάββατα του Φεβρουαρίου γεμίζουν παιχνίδι, γνώση και ενέργεια από τη ΔΕΗ, στον χώρο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης.

O Εξοικονομούλης, ο ήρωας της ΔΕΗ μαθαίνει στα παιδιά να κάνουν υπεύθυνες επιλογές για την προστασία του περιβάλλοντος και τα ενημερώνει σχετικά με βιώσιμες λύσεις μέσα από την εξοικονόμηση ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία αξέχαστη εμπειρία, να παίξουν και να κερδίσουν αναμνηστικά δώρα.

Κάθε Σάββατο και, μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, οι δράσεις του Εξοικονομούλη πραγματοποιούνται σε 5 εκπαιδευτικές ενότητες:

11:00 - 11:45

12:00 - 12:45

13:00 - 13:45

14:00 - 14:45

15:00 - 15:45

Σε κάθε ενότητα μπορούν να συμμετάσχουν έως 10 παιδιά.

Η δράση έχει ελεύθερη είσοδο και πραγματοποιείται κάθε Σάββατο στην αίθουσα Creative Lab 2, της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα.

Κλείστε θέση στις εκπαιδευτικές δράσεις της ΔΕΗ στην Δημοτική Αγορά Κυψέλη και μάθετε στους μικρούς μας φίλους πως να κάνουν υπεύθυνες επιλογές για το περιβάλλον, μέσα από ένα διαφορετικό παιχνίδι με πολλά δώρα.

Κλείστε τη θέση σας εδώ

