Κοινωνία

Βουλγαρία: αγνοείται Έλληνας σκιέρ στο Μπόροβετς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ με τον Έλληνα που αγνοείται μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε την περιοχή.

-

Χιονοστιβάδα έπληξε το χιονοδρομικό κέντρο του Μπόροβετς στη Βουλγαρία, με έναν Έλληνα σκιέρ να αγνοείται, αναφέρουν βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Markujik 3.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο novinite.com, πολλά μέλη της ομάδας κατάφεραν να γλιτώσουν από τη χιονοστιβάδα, αλλά ένα άτομο παραμένει θαμμένο κάτω από το χιόνι.

Η Ορεινή Υπηρεσία Διάσωσης ειδοποιήθηκε για την κατάσταση γύρω στις 14:13 από ένα μέλος της ομάδας. Ενώ ο ακριβής αριθμός των ατόμων στην πληγείσα περιοχή παραμένει ασαφής, πιστεύεται ότι υπήρχαν τέσσερις Έλληνες υπήκοοι την ώρα της χιονοστιβάδας.

Ανταποκρινόμενοι στην έκτακτη ανάγκη, πάνω από 15 ορεινοί διασώστες εξοπλισμένοι με τέσσερα σκυλιά αναζήτησης έχουν αναπτυχθεί για να εντοπίσουν τυχόν σημάδια του αγνοούμενου. Η χιονοστιβάδα εκτιμάται ότι είχε μήκος περίπου 150 μέτρα και πλάτος σχεδόν 30 μέτρα.

Υπό το πρίσμα του περιστατικού, η Υπηρεσία Ορεινής Διάσωσης εξέδωσε προειδοποίηση με την οποία συμβουλεύει τα άτομα να αποφεύγουν τις βόρειες, βορειοανατολικές και ανατολικές πλαγιές του Μπόροβετς.

Οι προσπάθειες έρευνας συνεχίζονται καθώς οι διασώστες αγωνίζονται με τον χρόνο για να εντοπίσουν και να σώσουν το αγνοούμενο άτομο που έχει παγιδευτεί κάτω από το χιόνι.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης - Μαζική πνευμονική εμβολή: Πώς σώθηκε 25χρονη ασθενής (εικόνες)

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή: οι συγκλονιστικές μαρτυρίες και η ανακοίνωση της Αστυνομίας (βίντεο)

Μενίδι: ξυλοκόπησαν αστυνομικό μέχρι λιποθυμίας