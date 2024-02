Αθλητικά

Eθνική Πόλο Γυναικών - Ντόχα: Θρίαμβος και πρόκριση στα προημιτελικά

Η Εθνική επιβλήθηκε με 14-12 της Ιταλίας στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και επιστρέφει στην τετράδα του κόσμου.

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Αϊντχόφεν και η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν μόνο η αρχή...

Η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών επέστρεψε στην ελίτ και το επιβεβαίωσε απόψε (12/2) στη Ντόχα, όπου επιβλήθηκε πιο εύκολα απ΄ όσο δείχνει το τελικό 14-12 της Ιταλίας στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και επιστρέφει στην τετράδα του κόσμου, για πρώτη φορά μετά το 2011 και τον θρίαμβο της Σανγκάης.

Τρομερή προσπάθεια από όλες τις διεθνείς, παρά την αποβολή με αντικατάσταση της Ελενας Ξενάκη από τη δεύτερη περίοδο, κορυφαία όμως ήταν η Ειρήνη Νίνου που... εκτέλεσε τη «σετερόζα» με πέντε γκολ.

Αντίπαλος της «γαλανόλευκης» στον ημιτελικό της Τετάρτης (14/2, 16:30) θα είναι η Ουγγαρία, την οποία το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε νικήσει τον περασμένο μήνα στο Αϊντχόφεν.

