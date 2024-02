Life

“The 2Night Show” - Μαρκέλλα Γιαννάτου: “H Μάγισσα” και οι δυσκολίες στην εγκυμοσύνη (βίντεο)

Η ηθοποιός μίλησε για το δύσκολο τέλος της εγκυμοσύνης της και το «δώρο» της ζωής, την κόρη της.

Τη Μαρκέλλα Γιαννάτου υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό του "The 2Night Show" το βράδυ της Δευτέρας. Η αγαπημένη ηθοποιός, μίλησε για την μόλις 8 μηνών κόρη της, Μελία, ενώ αποκάλυψε τι την δυσκόλεψε στη γέννα της.

«Πήρα 20 κιλά στην εγκυμοσύνη. Μελιώ τη φωνάζω. Μελία είναι το όνομά της. Το είχα διαβάσει πριν 3-4 χρόνια. Μελία είναι αρχαίο ελληνικό όνομα, είναι γλυκιά σαν μέλι η κόρη μου. Δεν μου συνέβη καμία περίεργη λιγούρα. Γενικά στη ζωή μου τρώω μια φορά την ημέρα σαν γεύμα. Το πρωί πίνω τον καφέ μου, τρώω κριτσίνια, φρούτα, τσιμπολογάω. Στην εγκυμοσύνη έτρωγα δύο φορές τη μέρα, πεινούσα. Κι αυτό μου έβαλε κιλά», ανέφερε αρχικά η Μαρκέλλα Γιαννάτου, σύμφωνα με το fthis.gr.

Η ηθοποιός μίλησε και για τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε λίγο πριν αλλά και μετά τη γέννα.

«Ήταν δύσκολη η γέννα. Ήταν περίεργα όταν μου την έφεραν στην αγκαλιά μου. Δεν έκλαψα αλλά είχα άγχος πώς να την πιάσω. Με το πού έφτασα σπίτι έκλαψα όσο δεν έκλαψα σε όλη την εγκυμοσύνη και τη γέννα. Δε ξέρω τι ήταν. Έκλαιγα ένα 20λεπτο, είχα ξαπλώσει στο πάτωμα. Ευτυχώς ήταν και η μαμά μου και ένιωθα ασφάλεια.

Δούλευα μέχρι δέκα μέρες πριν γεννήσω και σταμάτησα γιατί κόλλησα Covid. Στο γύρισμα έβλεπαν βιντεάκια μήπως χρειαστεί να μου κόψουν τον πλακούντα.

Επειδή κόλλησα Covid έπαθα κάτι και έφυγα ξαφνικά γιατί είχα φαγούρα στα χέρια.

Με το που μπήκα στον μήνα μου, είχα έτοιμη τη βαλίτσα έτσι κι αλλιώς. Επειδή κόλλησα Covid, έπαθα ένα πράγμα, νομίζω ότι λέγεται χολόσταση. Έφυγα ξαφνικά γιατί μιλούσα με μία φίλη μου και της είπα ότι έχω μία φαγούρα στα χέρια αργά τη νύχτα και μου είπε να πάρω τον μπαμπά μου, που είναι γυναικολόγος.

Πήρα τον μπαμπά μου τα μεσάνυχτα και του είπα ότι με τρώνε τα χέρια μου. Μου είπε κλείσε και πάρε τον γυναικολόγο σου. Οπότε έγινε ένα αγχωτικό πράγμα και λέω τι συμβαίνει τώρα; Τον πήρα και μου είπε "έλα αύριο το πρωί με το βαλιτσάκι σου να το πάρουμε γιατί αυτό είναι επικίνδυνο". Δεν ρώτησα τι ήταν. Πήγα και τελικά δεν πήραν το μωρό, αλλά εξαιτίας αυτού προγραμματίσαμε να γεννήσω» εξομολογήθηκε η Μαρκέλλα Γιαννάτου.

