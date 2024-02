Οικονομία

Αγρότες: Οι πρώτες αντιδράσεις στα μέτρα της Κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων προοικονομούν οι αγρότες που φαίνονται μη ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

-

Τα μέτρα για τους αγρότες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός προς την αντιπροσωπεία των 15 , στη συνάντησή του στο Μαξίμου, με τους αγρότες να φαίνεται ότι δεν έχουν πειστεί και θα συνεχίσουν ανυποχώρητοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους της Επιτροπής των αγροτών ήταν σε ήπιο και καλό κλίμα κατανόησης.

«Είναι αιτήματα που έχουμε φέρει σε όλες τις κυβερνήσεις και τα οποία φέρνουνε κάθε χρόνο», ανέφεραν οι εκπρόσωποι των αγροτών κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Να σας ευχαριστήσω για τις ειλικρινείς τοποθετήσεις σας και την αξιοπρέπεια με την οποία εκφράσατε τα αιτήματά σας.

Όπως επίσης να επισημάνω ότι οι κινητοποιήσεις σας ήταν λελογισμένες. Αρκετές όμως για να ευαισθητοποιηθεί η πολιτική ηγεσία για ζητήματα με τα οποίοι είστε αντιμέτωποι. Γνωρίζω ότι είστε αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν ανακοινώσει τις νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Σε πολλές περιοχές, παράλληλα με τη σύσκεψη, πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις των αγροτών, όπως για παράδειγμα νωρίτερα που αγρότες της Θεσσαλίας έκαψαν μπάλες με άχυρο κοντά στη λίμνη Κάρλα.

Εξαγριωμένοι είναι οι αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Θεωρούν πως η μόνη απάντηση που πρέπει να δοθεί είναι κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σε μια διαφορετική διαμαρτυρία πέρασαν οι αγρότες στην Κοζάνη, οι οποίοι μοίρασαν κρεμμύδια έξω από την περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. Μοιρασαν κρεμμύδια, σε περαστικούς, εργαζόμενους και αστυνομικούς, προχώρησαν οι αγρότες που παραμένουν από το απόγευμα της Κυριακής με παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στα Τρίκαλα, το μπλόκο των αγροτών πραγματοποίησε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού, στον κόμβο του “Δέλτα” της εθνικής οδού Τρικάλων – Λαρίσης, το μεσημέρι της Τρίτης.

Λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι οι αγρότες του Έβρου αποφάσισαν τον αποκλεισμό για 2 ώρες του τελωνείου των Κήπων. Η απόφαση αφορά μόνο τα φορτηγά αυτοκίνητα και όχι τα λεωφορεία και τα ΙΧ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή εταιρεία: “Τους σκότωσε ο… άνθρωπος τους” (βίντεο)

Αγρότες - Μητσοτάκης: Η συνάντηση στο Μαξίμου, τα μέτρα και οι προσδοκίες

Μενίδι - Ξυλοδαρμός αστυνομικού: Υπήρχε καταγγελία από κορίτσι για τον γιό του (βίντεο)