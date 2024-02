Πολιτισμός

“Ενώπιος Ενωπίω”: Κεφαλογιάννη - Μάτσας “αποκαλύπτονται” στον Νίκο Χατζηνικολάου

Η υπουργός και ο συνθέτης συζητούν με τον Νίκο Χατζηνικολάου σε μια συζήτηση - εξομολόγηση καρδιάς.

Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Μίνωα Μάτσα.

Πώς γεννήθηκε ο έρωτας ανάμεσα στην καταξιωμένη πολιτικό και τον σπουδαίο συνθέτη;

Η γνωριμία που τους άλλαξε τη ζωή, και ο ερχομός των παιδιών τους, με τη βοήθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ποια εμπόδια συνάντησε ο καθένας στη διαδρομή του και ποια όνειρα κάνουν μαζί για το μέλλον;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή