Κοινωνία

Ομόνοια: Συναγερμός από ύποπτο αντικείμενο

Πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας σπεύδουν στο σημείο για να αξιολογήσουν το βαθμό επικινδυνότητας του συμβάντος.

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη το απόγευμα στην οδό Ηπείρου κοντά στην Πλατεία Ομονοίας λόγω εντοπισμού ύποπτου αντικειμένου (“μπαγκαζιέρας”) εγκαταλελειμμένου σε κοινή θέα ανάμεσα σε διερχόμενους πεζούς και οχήματα.

Η πρόσβαση προς το αντικείμενο έχει αποκοπεί από τις αρχές για λόγους ασφαλείας, ομοίως και η κυκλοφορία επί της οδού Ηπείρου, ενώ πυροτεχνουργοί της ΕΛΑΣ έχουν κληθεί να ελέγξουν το αντικείμενο αυτό και αν χρειαστεί, να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την αποφυγή κάθε κινδύνου για τους πολίτες.

Λήξη συναγερμού

Περίπου μία ώρα μετά από το συναγερμό, οι πυροτεχνουργοί συμπέραναν ότι το αντικείμενο δεν ήταν εκρηκτικό ούτε επικίνδυνο, και σήμαναν τη λήξη της κινητοποίησης των αστυνομικών αρχών. Αμέσως, παραδόθηκε στην κυκλοφορία και πάλι η οδός Ηπείρου.

