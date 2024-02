Πολιτική

Δίκη Μπελέρη: Ποινή φυλάκισης πρότεινε ο εισαγγελέας

«Εδώ στην Αλβανία δεν έχουμε αμερόληπτη δικαιοσύνη γιατί η διαδικασία έχει πολιτικά κίνητρα», είπε απευθυνόμενος στους δικαστές ο δήμαρχος Χειμάρρας.

Στις 28 Φεβρουαρίου θα συνεχιστεί η δίκη του Φρέντι Μπελέρη στο ειδικό δικαστήριο SPAK με την αγόρευση των δικηγόρων υπεράσπισης του κατηγορούμενου.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο εισαγγελείς έκριναν ένοχο τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, για το αδίκημα της ενεργής διαφθοράς προτείνοντας την ποινή φυλάκισης 2 χρόνια και 6 μηνών.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας απευθυνόμενος στους δικαστές είπε, «Έχω παράπονο για το πώς λειτουργεί η εισαγγελία. Συνεχώς δεν δέχεται δικά μου στοιχεία και τα απορρίπτει, δεν ανακρίνει τα άτομα που έχουμε υποδείξει ως μάρτυρες και στην υπόθεσή μου έχει γίνει πλαστογραφία αποδεικτικών στοιχείων.

Όποιος πλαστογράφησε έγραφα του Αλβανικού κράτους φέρει ποινική ευθύνη. Εδώ στην Αλβανία δεν έχουμε αμερόληπτη δικαιοσύνη γιατί η διαδικασία έχει πολιτικά κίνητρα και βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός παρεμβαίνει σε αυτή την υπόθεση και έχει αφεθεί ο λαός της Χειμάρρας χωρίς τον δήμαρχο τους. Αυτή είναι μια πολιτική φυλακή και δεν με αφήνετε να ορκιστώ ως δήμαρχος».

