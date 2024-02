Αθλητικά

Ντόχα - Πόλο: Η Ελλάδα κατέρρευσε στο τέλος και έμεινε εκτός τετράδας

Σε έναν συγκλονιστικό αγώνα, η εθνική τα έκανε όλα λάθος στα τελευταία 2,5 λεπτά και ηττήθηκε με 11-10 από την Ιταλία.

Μετά από ένα συγκλονιστικό ντέρμπι με απίθανες ανατροπές, η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών ηττήθηκε 11-10 από την Ιταλία στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Ντόχα και έμεινε εκτός τετράδας, μετά από δύο συνεχόμενες παρουσίες στο βάθρο. Η ελληνική ομάδα έπαιξε για τέσσερα λεπτά με παίκτη λιγότερο στη δεύτερη περίοδο, λόγω αποβολής του Αργυρόπουλου, και βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να ανακάμψει και προηγήθηκε 10-8, 2΄35΄΄ πριν τη λήξη. Ενώ όμως βρίσκονταν «αγκαλιά» με τη νίκη, οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου τα έκαναν όλα λάθος στα τελευταία δυόμισι λεπτά και οι «σετεμπέλο», χάρη σε γκολ του Ντι Φούλβιο 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία. Η εθνκή θα παίξει για τις θέσεις 5-8 με το Μαυροβούνιο, το πρωί της Πέμπτης (15/2, 11:00).

Οι δύο ομάδες έδωσαν από την αρχή μεγάλο βάρος στην έμυνα, «θυσιάζοντας» κάποιες ποινές, αλλά χωρίς να μπορούν να εκμεταλλευθούν τον παίκτη παραπάνω. Πρώτη το κατάφερε η Ιταλία με τον Φοντέλι, αλλά από κει και πέρα η εθνική έπαιξε εξαιρετικές άμυνες και βρήκε λύσεις στον παίκτη παραπάνω, αλλά και στην κόντρα, με τον Παπαναστασίου να σκοράρει και τον Αργυρόπουλο να κερδίζει πέναλτι, που αξιοποίησε ο Φουντούλης για να «γράψει» το 4-1 στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Ο Ντι Σόμα διέκοψε την επτάλεπτη ιταλική «αφλογιστία» και ακολούθησε η καθοριστική φάση που σημάδεψε τον αγώνα.

Στο 4΄55΄΄ πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου, σε μία μονομαχία του Αργυρόπουλου με τον Ιόκι Γκράτα στα 2μ. της ιταλικής επίθεσης, ο Ιταλός παίκτης έδειξε ότι δέχθηκε ένα χτύπημα στο αυτί. Οι διαιτητές είδαν τη φάση στο VAR και αρχικά δεν καταλόγισαν κάτι, εξετάζοντας όμως το πλάνο από την υποβρύχια κάμερα, είδαν χτύπημα του Έλληνα άσου με το γόνατο και τον απέβαλαν χωρίς αντικατάσταση, υποδεικνύοντας πέναλτι και αφήνοντας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με παίκτη λιγότερο για τέσσερα λεπτά.

Ο Κοντέμι ευστόχησε στο πέναλτι και οι «σετεμπέλο» στη συνέχεια εκμεταλλεύθηκαν τις επόμενες τρεις επιθέσεις που είχαν με αριθμητικό πλεονέκτημα και «γύρισαν» το ματς, παίρνοντας προβάδισμα 6-4. Ο Καλογερόπουλος κατάφερε να μειώσει λίγο πριν τελειώσει το τετράλεπτο της αποβολής και έδωσε κουράγιο στην ελληνική ομάδα να κυνηγήσει πλέον την ανατροπή.

Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, ο Νταμόντε με μία απίθανη λόμπα επανέφερε τη διαφορά στα δύο γκολ, αλλά η εθνική με δύο γκολ στον παίκτη παραπάνω, από Νικολαΐδη και Βλαχόπουλο, ισοφάρισε 7-7, ενώ είχε και ευκαιρία να προσπεράσει μετά από νέα κερδισμένη αποβολή, όμως το καλό σουτ του Γενηδουνιά σταμάτησε στο δοκάρι. Στο ενδιάμεσο, ο Ιόκι Γκράτα χτύπησε εμφανώς (και πάνω από το νερό...) τον Κάκαρη, αλλά οι διαιτητές δεν έδωσαν ούτε φάουλ! Ο Βελότο σε παίκτη παραπάνω έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ την Ιταλία, αλλά ο Βλαχόπουλος «απάντησε» με πέναλτι και ο Ζερδεβάς (που ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο) έκανε μεγάλη απόκρουση σε εξ επαφής σουτ του Μπρούνι στην εκπνοή του τρίτου οκταλέπτου.

Η ομάδα του Σάντρο Καμπάνια έμοιαζε να έχει περισσότερες δυνάμεις στην τελευταία περίοδο και ήταν σαφώς πιο απειλητική στις επιθέσεις της, αλλά αντιμετώπιζε έναν... άλυτο γρίφο, αφού ο Μάνος Ζερδεβάς δεν άφηνε να περάσει τίποτα. Μία κόντρα που επιχείρησε να βγάλει η εθνική με τον Καλογερόπουλο υποχρέωσε τον Βελότο να παραχωρήσει πέναλτι και ο Γενηδουνιάς δεν λάθεψε, δίνοντας στη «γαλανόλευκη» προβάδισμα (9-8), για πρώτη φορά μετά το δεύτερο οκτάλεπτο. Η ελληνική ομάδα έχασε έναν παίκτη παραπάνω, αλλά στη συνέχεια οι Ιταλοί έκαναν ένα απίθανο λάθος, βάζοντας όγδοο παίκτη στο νερό, με συνέπεια να δεχθούν αποβολή με αντικατάσταση (ο Ετσενίκε) και πέναλτι, με το οποίο ο Γενηδουνιάς διαμόρφωσε το 10-8, 2΄35΄΄ πριν τη λήξη.

Αυτά που συνέβησαν στα τελευταία 2,5 λεπτά δεν έχουν προηγούμενο για μία ομάδα με την εμπειρία της εθνικής. Η Ιταλία κέρδισε αποβολή και με άμεση εκτέλεση ο Φοντέλι μείωσε, αλλά εν συνεχεία χρεώθηκε με αποβολή πάνω στον Κάκαρη. Το σουτ του Γκιουβέτση δεν ήταν καλό, αλλά το χειρότερο ήταν ότι η εθνική δέχθηκε κόντρα και ο Ντι Φούλβιο κέρδισε πέναλτι από τον Παπαναστασίου, με τον Ντι Σόμα να ισοφαρίζει, με δεύτερο γκολ μέσα σε 38 δευτερόλεπτα. Νέα κερδισμένη αποβολή για την ελληνική ομάδα, τελείωσε άδοξα με λάθος του Φουντούλη. Ο Ντι Φούλβιο (που δεν είχε φανεί καθόλου σε όλο το ματς) κέρδισε έξυπνα το εξάμετρο και «εκτέλεσε» τον Ζερδεβά στα 42΄΄ για να ολοκληρώσει την ανατροπή. Ο Κάκαρης πήρε ακόμη μία ποινή, αλλά με την ψυχολογία στα... τάρταρα ο Παπαναστασίου αστόχησε και οι «σετεμπέλο» πανηγύρισαν μία απρόσμενη -όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι- πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-5, 3-2, 2-3

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Φοντέλι (π.π.), 1-1 Γενηδουνιάς (π.π.), 2-1 Γκιουβέτσης (π.π.), 3-1 Παπαναστασίου (κόντρα), 4-1 Φουντούλης (πέναλτι), 4-2 Ντι Σόμα (μπάσιμο), 4-3 Κοντέμι (πέναλτι), 4-4 Κοντέμι (π.π.), 4-5 Πρεσούτι (π.π.), 4-6 Ετσενίκε (π.π.), 5-6 Καλογερόπουλος (π.π.), 5-7 Νταμόντε (περιφέρεια), 6-7 Νικολαΐδης (π.π.), 7-7 Βλαχόπουλος (π.π.), 7-8 Βελότο (π.π.), 8-8 Βλαχόπουλος (πέναλτι), 9-8 Γενηδουνιάς (πέναλτι), 10-8 Γενηδουνιάς (πέναλτι), 10-9 Φοντέλι (π.π.), 10-10 Ντι Σόμα (πέναλτι), 10-11 Ντι Φούλβιο (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 5/16 με παίκτη παραπάνω, 4/4 πέναλτι και 1 στην κόντρα.

Η Ιταλία είχε 6/14 με παίκτη παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια και 1 με μπάσιμο.

Αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση ο Αργυρόπουλος, 4΄55΄΄ πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου. Με αντικατάσταση αποβλήθηκε ο Ετσενίκε, 2΄35΄΄ πριν το τέλος του αγώνα. Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Γενηδουνιάς (2΄20΄΄ πριν το τέλος του αγώνα), ο Φοντέλι (2΄00΄΄ πριν τη λήξη του ματς), ο Ντι Σόμα (1΄27΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού) και ο Ιόκι Γκράτα (22΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα).

Διαιτητές: Μαργκέτα (Σλοβενία), Ντερβιέ (Γαλλία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου 1, Αργυρόπουλος, Κάκαρης, Νικολαΐδης 1, Βλαχόπουλος 2, Τζωρτζάτος, Καλογερόπουλος 1, Παπανικολάου

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Ντι Φούλβιο 1, Νταμόντε 1, Φοντέλι 2, Ρεντζούτο, Ετσενίκε 1, Πρεσούτι 1, Μπρούνι, Ντι Σόμα 2, Βελότο 1, Νικόζια, Κοντέμι 2, Ιόκι Γκράτα

