Δίκη για το Μάτι: “Καταπέλτης” ο Εισαγγελέας κατά των ηγεσιών Πυροσβεστικής και Συντονιστικού Κέντρου

Τι ανέφερε για εγκληματικές παραλείψεις των επιτελών ο εισαγγελικός λειτουργός. Ποιες οι αντιδράσεις των συγγενών.

«Δεύτερη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία όλων των εποχών» χαρακτήρισε ο αρμόδιος εισαγγελέας την Τρίτη κατά την αγόρευση του στη δίκη για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 104 νεκρούς. «Πρόκειται για μείζονος σημασίας γεγονότα που καθόρισαν τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας. Υπήρξαν δεκάδες νεκροί και τραυματίες σε μία φωτιά που διήρκεσε δύο με δυόμισι ώρες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε την απάντηση στο ερώτημα, ποιος έφταιξε και τι έγινε λάθος και φτάσαμε σε αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα», ανέφερε σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δικαστικής συντάκτριας του ΑΝΤ1 Λίας Κοντοπούλου.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ήταν καταπέλτης σε βάρος του αξιωματικού της Πυροσβεστικής Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος μετά τις πέντε το απόγευμα είχε αναλάβει επικεφαλής των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης στη φωτιά της Ανατολικής Αττικής. Υποστήριξε ότι ήταν ο μοναδικός αρμόδιος να δώσει εισήγηση για οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών. «Αποδείχθηκε πως συνέτρεχαν όλες οι προϋποθέσεις για να δοθεί η εισήγηση από τις 17.20 έως τις 17.30 το αργότερο. Υπήρχε και χρόνος για να αντιδράσει η πολιτική προστασία. Πρόκειται για σοβαρό επιχειρησιακό σφάλμα και παράλειψη που συνέβαλε στο τραγικό αποτέλεσμα», τόνισε ο εισαγγελέας.

Ο Εισαγγελέας ζήτησε επίσης την ενοχή του τότε αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη και του διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Γιάννη Φωστιέρη, για την εκτροπή ελικοπτέρου, από το Μάτι, σε άλλη φωτιά που είχε ξεσπάσει κοντά στα διυλιστήρια στους Αγίους Θεοδώρους. Στον Γιάννη Φωστιέρη επέρριψε επιπλέον ευθύνες, και επειδή δεν σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα Σινούν της Αεροπορίας Στρατού. Εξάλλου, εισηγήθηκε την ενοχή του τότε Υπαρχηγού και μετέπειτα Αρχηγού του ΠΣ, Βασίλη Ματθαιόπουλου, επειδή δεν κάλεσε τα τρία πλωτά μέσα της πυροσβεστικής που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στον Πειραιά.

Από την άλλη ζήτησε την απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες για τρεις αξιωματικούς της Πυροσβεστικής.

Για τους υπόλοιπους 14 κατηγορούμενους θα προτείνει στις 20 Φεβρουαρίου.

Μετά την εισαγγελική αγόρευση, ο συγγενής θύματος Άρης Χερουβείμ σημείωσε: «Έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο ώστε ποτέ και για τίποτα να μην μπορούν να διωχθούν. Όλοι ήταν αισιόδοξοι για τη σημερινή μέρα, εγώ είμαι εξοργισμένος, δεν ξέρω αν πρέπει να εκφέρω την άποψή μου, ίσως πρέπει να προφυλάξω τον εαυτό μου». Ο συγγενής θύματος Γιάννης Οικονομίδης από την πλευρά του δήλωσε: «Αυτός ο εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα να γράψει ιστορία. Από αυτόν θα εξαρτηθεί εάν θα γίνει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα». Τέλος η εγκαυματίας Κατερίνα Ορφανοπούλου υπογράμμισε: «Ελπίζουμε να τιμωρηθούν, είναι πολύ άδικο για μας και συνεχίζει να είναι».

