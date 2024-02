Πολιτισμός

BRITs: Η Κάιλι Μινόγκ θα λάβει το Global Icon Award

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο διάσημο στάδιο «The O2 arena» του Λονδίνου.

-

Η «πριγκίπισσα» της ποπ Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue), θα λάβει το Global Icon Αward στην 44η τελετή των βραβείων BRITs, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο διάσημο στάδιο «The O2 arena» του Λονδίνου στις αρχές Μαρτίου.

Είναι η υψηλότερη τιμή που απονέμεται τη βραδιά απονομής των βρετανικών μουσικών βραβείων. Στο παρελθόν έχουν βραβευτεί καλλιτέχνες όπως οι Έλτον Τζον (Elton John), Ντέιβιντ Μπόουι (David Bowie) και Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams), ενώ το 2021 η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) έγινε η πρώτη γυναίκα που έλαβε το διάσημο βραβείο.

Η Κάιλι Μινόγκ, η οποία θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στη μουσική βιομηχανία, θα είναι ανάμεσα στα αστέρια που αναμένεται να τραγουδήσουν στη σκηνή των λαμπερών βραβείων, όπως η Dua Lipa και η Raye, γιορτάζοντας τις πέντε δεκαετίες της καριέρας της.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Μπελέρη: Ποινή φυλάκισης πρότεινε ο εισαγγελέας

Αγρότες: Οι πρώτες αντιδράσεις στα μέτρα της Κυβέρνησης

Ντόχα: Χάλκινο μετάλλιο ο Χρήστου