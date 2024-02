Γάζα - Διαπραγματεύσεις: “Μακρύς ο δρόμος” για ανακωχή

Κόσμος

Δύσκολες οι διαπραγματεύσεις για τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα. Οι δηλώσεις των δύο πλευρών, κατά την αναχώρησή τους από την Αίγυπτο.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία που είχε επιφορτιστεί να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις στο Κάιρο για την ενδεχόμενη δεύτερη ανακωχή με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας επέστρεψε στο Ισραήλ, αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Η Αίγυπτος, που παραδοσιακά διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, υποδέχθηκε χθες τους διευθυντές των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και τον επικεφαλής της κυβέρνησης του Κατάρ, για συνομιλίες σχετικά με την κήρυξη νέας ανακωχής, που θα επέτρεπε την απελευθέρωση ομήρων στα χέρια μαχητών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Χερτσί Χαλεβί φάνηκε να αποκλείει χθες Τρίτη κάθε ενδεχόμενο ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας να τερματιστεί σύντομα.

«Τα αποτελέσματά μας είναι εξαίρετα. Αλλά μένει ακόμη μακρύς δρόμος να διανύσουμε ώσπου να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους σκοπούς του πολέμου», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες.

Για να πλησιάσει το Ισραήλ στην επίτευξη των στόχων του, συνέχισε ο ανώτατος αξιωματικός, ο ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο Γιαχία αλ Σινουάρ, θα πρέπει να «εξαλειφθεί», όπως και πολλοί ακόμη ηγέτες, στελέχη και μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Είπε ακόμη πως αναμένει ότι οι ένα εκατ. και πλέον άμαχοι που έχουν καταφύγει στη Ράφα θα μπορέσουν να φύγουν — χωρίς να εξηγήσει προς ποια κατεύθυνση.

Οι 130 και πλέον ισραηλινοί όμηροι που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς —εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως τουλάχιστον 31 εξ αυτών πιστεύεται πως είναι νεκροί— πρέπει να ανακτήσουν την «ελευθερία τους», ανέφερε ακόμη ο κ. Χαλεβί.

Αναφερόμενος στην επιχείρηση απελευθέρωσης δυο Ισραηλινοαργεντινών ομήρων, ο επικεφαλής του επιτελείου ανέφερε πως τέτοιες διεξάγονται «κάθε εβδομάδα», όμως κάποιες «δεν είναι επιτυχείς, ή αποτυγχάνουν», προσθέτοντας πως «δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε και θα το κάνουμε με υπεύθυνο τρόπο».

