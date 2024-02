Παράξενα

Άγιος Βαλεντίνος: Η Ελληνίδα ερωτική μετανάστρια στην Κορέα (βίντεο)

Η Ελισάβετ Κυρίτση έζησε και μοιράστηκε μία διαφορετική και σπάνια ιστορία αγάπης.

Μία διαφορετική ιστορία αγάπης ζει η Ελισάβετ Κυρίτση, την οποία και μοιράστηκε μέσω της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Η Ελληνίδα δημοσιογράφος ξεκίνησε να μαθαίνει κορεάτικα, μετά από μήνες παρακολούθησης κορεατικών σειρών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ήταν τότε που γνώρισε τον σημερινό της σύζυγο, μέσω διαδικτύου.

Μιλούσαν επί ένα χρόνο διαδικτυακά, ενώ στο μεταξύ μέσω ίντερνετ είχαν γνωρίσει ο ένας την οικογένεια και τους φίλους του άλλου.

Στη διάρκεια των συνομιλιών τους, εκείνος της έκανε πρόταση γάμου κι εκείνη λίγο μετά πήρε τη μεγάλη απόφαση.

«Ήταν μεγάλο ρίσκο», είπε για το ταξίδι της στην Κορέα, όμως όπως παραδέχθηκε «της βγήκε».

Όσο για τις αντιδράσεις των δικών της στην Ελλάδα, είπε πως, «στην αρχή νόμιζαν πως τους κάνω πλάκα, όμως όταν έβγαλα τα εισιτήρια…τώρα έχουν αρχίσει να το συνειδητοποιούν».

Το ζευγάρι έχει ήδη κλείσει δύο χρόνια γάμου, ενώ η τελετή έγινε στην Κορέα.

«Δυστυχώς δεν είχα δικούς μου ανθρώπους στον γάμο. Ήταν μία Ελληνίδα φίλη, που έχει επίσης παντρευτεί Κορεάτη κι ήταν ό,τι πιο κοντινό είχα σε Ελλάδα», είπε και χωρίς παράπονο, αλλά με πολλή αγάπη κατέληξε πως, «η οικογένειά του και οι φίλοι του είναι οικογένειά μου».





