Κοινωνία

Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός μαθητή από 14 ανήλικους έξω από σχολείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" με το Γιώργο Παπαδάκη.

-

Ένα ακόμα περιστατικό ακραίας βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε τη Δευτέρα, αυτή τη φορά σε σχολικό συγκρότημα με λύκεια στην περιοχή του Περιστερίου, όπως μετέδωσε την Τετάρτη η καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» με το Γιώργο Παπαδάκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε 17χρονος μαθητής, μετά από το μεσημβρινό σχόλασμα των μαθημάτων 14 άτομα αγνώστων στοιχείων και νεαρής ηλικίας (κάποιοι γνωστοί του μαθητές και κάποιοι εξωσχολικοί) τον πλησίασαν κατά την έξοδό του από το προαύλιο, τον πήραν παράμερα, τον ξυλοκόπησαν άγρια με γροθιές και κλωτσιές σε πρόσωπο και σώμα ενώπιον άλλων μαρτύρων μαθητών με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, και εν συνεχεία αποχώρησαν από το χώρο σα να μη συνέβαινε τίποτα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο προσήλθε και διακόμισε τον άτυχο μαθητή στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για την περίθαλψή του. Ο νεαρός ανάρρωσε και εν συνεχεία έλαβε το εξιτήριό του.

Η Αστυνομία έχει εντοπίσει και συλλάβει τα 4 από τα 14 άτομα που ενεπλάκησαν, διαπίστωσε ότι και τα 4 είναι ανήλικα, και αναζητεί τα υπόλοιπα 10.

Σύμφωνα το ρεπορτάζ δεν φαίνεται να εμφανίστηκαν και να παρενέβησαν εκπαιδευτικοί, δεδομένου ότι το συμβάν έγινε εκτός σχολικού χώρου και χρόνου.

Όπως ανέφερε πάντως η ρεπόρτερ της εκπομπής που κάλυψε το θέμα Αναστασία Σταθούλη, περαστικοί μάντεψαν αμέσως τι είχε συμβεί καθώς τα περιστατικά αυτά, στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα “θεωρούνται ρουτίνα”.

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα - Διαπραγματεύσεις: “Μακρύς ο δρόμος” για ανακωχή

Εορτολόγιο - 14 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Αγρότες: “Ζεσταίνουν τις μηχανές” για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων