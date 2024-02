Κοινωνία

ΕΚΠΑ - Αντιπρύτανης: ψευδές ότι εγώ "κατέβασα" τον server στην εξεταστική

Πως απαντά ο Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ, στις δηλώσεις στελέχους της ΑΔΕΔΥ στον ΑΝΤ1 και την αναφορά ότι εκείνος έδωσε εντολή να “πέσει” ο server εν μέσω των εξετάσεων των φοιτητών.

«Ενημερώθηκα ότι ο συνδικαλιστής της ΑΔΕΔΥ κ. Βαϊνάς, δήλωσε σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή σήμερα ότι εγώ «κατέβασα» τον server του Πανεπιστημίου τη Δευτέρα το πρωί. Αυτό είναι προδήλως ψευδές και καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα», αναφέρει σε δήλωση του ο Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ, Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, απαντώντας σε όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, Παντελής Βαϊνάς.

Στην δήλωση του ο Αντιπρύτανης επισημαίνει ότι «Αντίθετα εγώ είμαι αυτός που έχω αναλάβει το συντονισμό της υλοποίησης των εξ αποστάσεως εξετάσεων στο ΕΚΠΑ. Επιπλέον, εγώ είμαι αυτός που έχω αναλάβει με εντολή του Πρύτανη τη διενέργεια της ΕΔΕ. Αυτό που έγινε με τον server το έχω ήδη χαρακτηρίσει ως δολιοφθορά και παράνομη ενέργεια σοβαρού βαθμού».

«Αν ο κ. Βαϊνάς δεν ανακαλέσει όσα ανυπόστατα δήλωσε για μένα, είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγω στη δικαιοσύνη», καταλήγει στην δήλωση του ο Αντιπρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Ευσταθόπουλος.

