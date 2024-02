Πολιτική

Κλιματική Αλλαγή - Μητσοτάκης: Μονόδρομος η επένδυση στην Πολιτική Προστασία

Ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στην τελετή ονοματοδοσίας των δύο νέων πλοίων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην τελετή ονοματοδοσίας και ένταξης δυο πυροσβεστικών πλοίων στο Πυροσβεστικό Σώμα παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη.

«Με χαρά και με συγκίνηση παρευρίσκομαι σήμερα σε αυτή την σεμνή τελετή ονοματοδοσίας των δυο νέων υπερσύγχρονων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίσης μίλησε για την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η ελληνική πολιτεία να εκσυγχρονίσει δραστικά όλες τις υποδομές της πολιτικής προστασίας. Πράγματι, η κλιματική κρίση με την οποία όχι μόνο εμείς αλλά όλος ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος καθιστά αυτή την επένδυση στην πολιτική προστασία μονόδρομο», επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και στην συνέχεια εξέφρασε την ικανοποίησή του «για το γεγονός ότι το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ σχεδιάζεται και υλοποιείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς».

«Θέλω να θυμίσω ότι θα διαθέσουμε παραπάνω από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για υποδομές που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ενώ υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος».

Τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχτηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ανέφερε ότι τα δύο νεότευκτα πλοία ενισχύουν σημαντικά τη δυναμική του Πυροσβεστικού Σώματος στις εξαιρετικά μεγάλου βαθμού δυσκολίας επιχειρήσεις πυρόσβεσης στη θάλασσα. «Πλέον ο στόλος του Σώματος ανέρχεται σε 12 πυροσβεστικά πλοία, στα οποία θα προστεθούν και άλλα μέσω του ΑΙΓΙΣ», είπε.

Αναλυτικά, κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κ. Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας, κ. Αρχηγέ της Πυροσβεστικής, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι,

Με χαρά και με συγκίνηση παρευρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη σεμνή τελετή ονοματοδοσίας των δύο νέων υπερσύγχρονων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης μίλησε για την μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλλει η Ελληνική Πολιτεία να εκσυγχρονίσει δραστικά όλες τις υποδομές της Πολιτικής Προστασίας. Και πράγματι η κλιματική κρίση, με την οποία όχι μόνο εμείς αλλά ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται πια αντιμέτωπος, καθιστά αυτή την επένδυση στην Πολιτική Προστασία μονόδρομο.

Και θέλω να εκφράσω, κ. Υπουργέ, την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το Πρόγραμμα "Αιγίς" σχεδιάζεται και υλοποιείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θέλω να θυμίσω ότι θα διαθέσουμε παραπάνω από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για υποδομές που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία.

Και βέβαια αυτοί οι πόροι συμπληρώνονται και από πόρους άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα δύο σκάφη, τα οποία σήμερα ονοματοδοτούμε, χρηματοδοτήθηκαν από προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020 και με μεγάλη προσπάθεια, όπως είπε και ο Υπουργός, των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος καταφέραμε και σώσαμε τους πόρους αυτούς, έτσι ώστε σήμερα τα σκάφη αυτά να διατίθενται στην υπηρεσία όχι μόνο του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και όλων των υπολοίπων κλάδων που μπορεί κάποια στιγμή να τα χρειαστούν.

Βέβαια, κυρίες και κύριοι, τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες και οι οποίοι, 365 μέρες το χρόνο, ταγμένοι στην υπηρεσία του καθήκοντος, προσφέρουν την υπηρεσία τους για το καλό και την ασφάλεια όλων μας.

Και πράγματι είναι σήμερα μία συγκινητική στιγμή, καθώς αποφασίσαμε -και πολύ σωστά- να δώσουμε σε αυτά τα δύο σκάφη ονόματα δύο στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος: τον Πυρονόμο Σάββα Σάββαρη και τον δόκιμο Ανθυποπυραγό Αριστείδη Μουζακίτη. Ευχαριστώ τους γονείς του Αριστείδη που βρίσκονται σήμερα μαζί μας σε αυτή την πολύ συγκινητική στιγμή.

Και πιστεύω ότι το ελάχιστο το οποίο οφείλουμε σε αυτούς οι οποίοι θυσιάζουν τη ζωή τους στο καθήκον, είναι να μην τους ξεχνάμε. Και μέσα από αυτές τις συμβολικές κινήσεις να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους.

Εύχομαι να είναι καλοτάξιδα, κ. Αρχηγέ, τα νέα σκάφη. Εύχομαι με μεγάλη ταχύτητα να προετοιμαστούμε και για τη νέα αντιπυρική περίοδο καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι η δουλειά της πρόληψης δεν ξεκινάει με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου αλλά ουσιαστικά διεξάγεται όλο το χειμώνα.

Και είμαι απολύτως σίγουρος ότι το Πυροσβεστικό Σώμα και πάλι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ».





