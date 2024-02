Τουρκία – Αίγυπτος: Στο Κάιρο ο Ερντογάν συνοδεία Υπουργών του

Κόσμος

Για πρώτη φορά μετά από έντεκα χρόνια, Πρόεδρος της Τουρκίας πηγαίνει στην Αίγυπτο.

Με το ιδιωτικό του αεροσκάφος μετέβη στην Αίγυπτο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για επίσημη επίσκεψη όπου συναντάται με τον ομόλογό του Σίσι.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά Mέσα Ενημέρωσης, τον Τούρκο Πρόεδρο συνοδεύουν ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, ο ΥΠΑ Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά και ο Υπουργός Βιομηχανίας Φατίχ Κατζίρ.

Μετά τις διμερείς επαφές θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η Αίγυπτος είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Αφρική. Στόχος είναι να αυξηθεί ο όγκος των συναλλαγών στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει επίσης σημαντικό δυναμικό συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανία, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Αναφέρεται ακόμη ότι υπάρχουν τουρκικές επενδύσεις στην Αίγυπτο που ξεπερνούν τα 2 δις δολάρια. Στόχος είναι να επεκταθούν αυτές οι επενδύσεις με νέες. Ο συντονισμός είναι επίσης σημαντικός σε περιφερειακά ζητήματα όπως η Ανατολική Μεσόγειος, η Λιβύη, το Σουδάν και η Σομαλία, ιδιαίτερα το ζήτημα Παλαιστίνης-Ισραήλ

Η τελευταία προεδρική επίσκεψη στην Αίγυπτο έγινε από τον 11ο Πρόεδρο Αμπντουλάχ Γκιουλ στις 7 Φεβρουαρίου 2013. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών διακόπηκαν μετά το πραξικόπημα της 3ης Ιουλίου 2013. Η διαδικασία, που ξεκίνησε με επαφή μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, συνεχίστηκε με υπουργικές επισκέψεις και αμοιβαίους διορισμούς πρεσβευτών.

Ο Ερντογάν και ο Σίσι συναντήθηκαν επίσης πρόσωπο με πρόσωπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Συναντήθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 2022, στη Σύνοδο G-20 στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 και στο περιθώριο της κοινής συνόδου κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου για τη Γάζα, που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ στις 11 Νοεμβρίου 2023.

Mιλλί Γκαζετέ για επίσκεψη Ερντογάν στην Αίγυπτο: Καζάν καζάν στην ανατολική Μεσόγειο

«Ξεκίνησε επίσημα μια νέα εποχή μεταξύ δυο σημαντικών χωρών του Ισλαμικού κόσμου, της Τουρκίας και της Αιγύπτου», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα, η οποία αναφέρεται στα σημαντικότερα θέματα της ατζέντας της επίσκεψης που αποτελείται από την «ισραηλινή κατοχή στη Γάζα», τον «διαμοιρασμό της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο», τις «συνομιλίες συμφιλίωσης στη Λιβύη» και την "πώληση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Τουρκία στην Αίγυπτο».

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, «το τελευταίο διάστημα διεξάγονται σημαντικές εργασίες μεταξύ Τούρκων και Αιγυπτίων αξιωματούχων στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές "καζάν-καζάν" στην Ανατολική Μεσόγειο θα έχουν σημαντική θέση στη συνάντηση Ερντογάν και Σίσι.

Η 7ετής περίοδος κρίσης το 2020 αντικαταστάθηκε από μια πολιτική "Καζάν-Καζάν", όπου κυριαρχούσαν οι σχέσεις αμοιβαίου συμφέροντος. Το περιβάλλον σύγκρουσης στη Λιβύη έφερε την Τουρκία και την Αίγυπτο αντιμέτωπες. Ο Φιντάν την περασμένη βδομάδα ωστόσο δήλωσε ότι καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση των σχέσεων με τις δυνάμεις του Χαφτάρ οι οποίες υποστηρίζονται από την Αίγυπτο».

Η Τουρκία το 2020, όταν ξεκίνησε η εξομάλυνση με το καθεστώς Σίσι, έβαλε στο «ράφι» την πολιτική της άνευ όρων ανοιχτής αγκαλιάς με την μουσουλμανική Αδελφότητα.

