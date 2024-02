Κοινωνία

Αγρότες: Πού έχει μπλόκα σήμερα

Σε μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας αποκλεισμούς της κυκλοφορίας προχωρούν οι αγρότες της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται «εν βρασμώ» συνεδριάζοντας στα μπλόκα όλη της χώρας.

Στις επάλξεις είναι οι αγρότες, οι οποίοι σήμερα συνεδριάζουν κατά τόπους, για να αποφασίσουν τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου και τα μέτρα που προτάθηκαν από την κυβέρνηση.

Αν και οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν την Πέμπτη στη Νίκαια, στη πανελλαδική συνεδρίαση που θα γίνει από τους εκπροσώπους όλων των μπλόκων, σήμερα στις 17:00 θα προηγηθεί σύσκεψη στον Πλατύκαμπο, όπου θα υπάρξει ενημέρωση από τα μέλη της Επιτροπής που βρέθηκαν στην Αθήνα και συζήτηση με αυτά.

Οι αγρότες, σήμερα κάνουν τις συσκέψεις τους ανά μπλόκο και παράλληλα, συνεχίζουν με μπλόκα στους δρόμους και αποκλεισμούς, χωρίς να φεύγει «από το τραπέζι» το σενάριο της καθόδου στην Αθήνα.

Τα μπλόκα που έχουν στηθεί ή θα στηθούν αργότερα μέσα στη σημερινή ημέρα είναι τα εξής:

Στην παλαιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στη Χαλκηδόνα

Στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα γίνονται ολιγόλεπτες διακοπές της κυκλοφορίας

Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί οι εξής αποκλεισμοί δρόμων

Στις 18:30 το αγροτικό μπλόκο θα διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος των Μαλγάρων

Στην Καρδίτσα επίσης θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στον κόμβο Ε65.

Το κλίμα μεταξύ των αγροτών έχει αρχίσει να διασπάται, με την πρώτη αποχώρηση να είναι αυτή των πλημμυροπαθών από το μπλόκο του Πλατύκαμπου, οι οποίοι και ζητούν εκ νέου συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Η επιστολή αποχώρησής τους

«Μετά από 60 μέρες αγωνιστικής κινητοποίησης, σήμερα 14 Φεβρουαρίου αποφασίσαμε ομόφωνα να αποχωρήσουμε συγκροτημένα από το μπλόκο των αγροτών στον Πλατύκαμπο.

Με την παρούσα ανακοίνωσή μας αιτιολογούμε με στέρεα και αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα τους λόγους που μας ώθησαν να λάβουμε αυτήν την επώδυνη αλλά τόσο αναγκαία απόφαση.

1.Από την πρώτη στιγμή (αρχές Ιανουαρίου), ως επιτροπή των 180.000 πλημμυρισμένων στρεμμάτων της παρακάρλιας περιοχής, τονίζαμε προς κάθε κατεύθυνση ότι όλοι οι αγρότες της Θεσσαλίας με κάθε μέσο, με κάθε θυσία και χωρίς κανένα δισταγμό πρέπει να βγουν και αυτοί στους δρόμους, όπως κάναμε εμείς, και μαζί να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου παράλληλα με τα αιτήματα που αφορούσαν στις καταστροφές από τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς το κάλεσμά μας τότε δεν εισακούστηκε…



2.Κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής συγκέντρωσης των μπλόκων στη Νίκαια, η οποία συγκροτήθηκε από εκπροσώπους αγροτών από όλη την Ελλάδα, καταγράφτηκαν με σαφήνεια τα δίκαια αιτήματα της επιτροπής μας. Οι συμμετέχοντες στην πανελλαδική συγκέντρωση εξέφρασαν σύσσωμα την υποστήριξή τους σε αυτά, αλλά μέχρι εκεί. Ξαφνικά (αναίτια;) χαθήκαν από «το φως των προβολέων», δεν συμπεριελήφθησαν στις δηλώσεις προς τα ΜΜΕ ούτε και στο κείμενο της απόφασης. Από τη συμπάθεια και τις αγωνιστικές κορώνες, περάσαμε στην αφάνεια.

3.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όλων των διαμαρτυρόμενων αγροτών (μπλόκων) που έγινε στη Σίνδο, η επιτροπής μας μέσω του μπλόκου Πλατυκάμπου, πρότεινε να συμπεριληφθούν στα αιτήματα της επιτροπής των αγροτών που επρόκειτο να συναντήσει τον πρωθυπουργό τα εξής: Το ζήτημα της άμεσης λήψης απόφασης για αποστράγγιση μέσω σήραγγας των πλημμυρισμένων παρακάρλιων αγροκτημάτων ( και για υγειονομικούς, εκτός των άλλων, λόγους) και της άμεσης, ταχείας και χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, αποζημίωσης πλημμυρισμένων εκτάσεων, κατεστραμμένων αγροτεμαχίων, δικτύων του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ εάν και στο μέλλον ,ο μη γένοιτο, παρόμοιες θεομηνίες σαν τον Daniel και τον Elias πλήξουν αγροτικές περιοχές.

4. Η Πανελλαδική επιτροπή των διαμαρτυρομένων αγροτών στη Σίνδο αποφάσισε να συγκροτηθεί 15μελής επιτροπή η οποία θα συναντούσε τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου. Στην επιτροπή, όχι μόνο δεν είχαμε εκπροσώπηση, αλλά τα αιτήματα μας, που πρώτοι εμείς από όλους τους αγρότες στις αρχές Ιανουαρίου είχαμε διατυπώσει, δεν συμπεριελήφθησαν στο βασικό κείμενο των αιτημάτων. Το συμπεριέλαβε συμπληρωματικά ως «Παράρτημα», με οτιδήποτε σημαίνει αυτό σημειολογικά. Το άλλο αίτημα μας για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, μετά το πέρας της συνάντησης της πανελλαδικής επιτροπής, όπου θα είχαμε την ευκαιρία να αιτιολογήσουμε και να διεκδικήσουμε την υλοποιήση των αιτημάτων μας για όλη τη Θεσσαλία, δεν τέθηκε στο πρωθυπουργικό γραφείο. Αβλεψία της πανελλαδικής επιτροπής ή σκόπιμη και συνεπώς κατακριτέα ενέργεια;



Ύστερα από αυτήν τη δυσμενή εξέλιξη των πραγμάτων και την απόφαση μας να αποχωρήσουμε από το μπλόκο του Πλατυκάμπου καλούμε με αυτήν την ανοιχτή επιστολή μας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να συναντηθεί με επιτροπή που εκπροσωπεί τους αγρότες ολόκληρης της Θεσσαλίας, τα κτήματα των οποίων έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες. Το κάλεσμα δεν είναι μια ματαιόδοξη ενέργεια. Μια προσπάθεια αυτοπροβολής. Είναι μια κραυγή αγωνίας αγροτών που πλέον δεν έχουν γη να καλλιεργήσουν.

Στους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα κι έχουν γη να καλλιεργήσουν, τους ευχόμαστε καλή δύναμη κι ένα νικηφόρο αγώνα».

