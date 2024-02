Υπουργείο Παιδείας: Συναγερμός για ύποπτο φάκελο

Κοινωνία

Έληξε ο συναγερμός για τον ύποπτο φάκελο στο Υπουργείο Παιδείας. Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) έκανε έλεγχο όμως δεν εντόπισε κάτι ύποπτο.

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του ύποπτου φακέλου που είχε φτάσει στις τέσσερις το απόγευμα στο υπουργείο Παιδείας. Δεν ενοπίστηκε κάτι επικίνδυνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χάρτινος φάκελος εντοπίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στο Μαρούσι κατά τον τυπικό έλεγχο και αμέσως είχε σημάνει συναγερμός. Παραλήπτρια του φακέλου ήταν η υπουργός.

Το πέρασαν από το X-ray και είχε κριθεί ύποπτος.

Στο σημειο έφθασαν οι πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) οι οποίοι έκαναν έλεχο αλλά δεν εντόπισαν κάτι επικίνδυνο. Κατα τον έλεγχο εντοπίστηκε ότι περιείχε ένα κολιέ.

