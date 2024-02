Αθλητικά

Ντόχα: Στον τελικό 50μ. ύπτιου η Νόρα Δράκου

Είναι η δεύτερη φορά που η ελληνίδα αθλήτρια θα πάρει μέρος σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Στα 32 της χρόνια και στην όγδοη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Νόρα Δράκου θα δώσει για δεύτερη φορά στην καριέρα της το «παρών» στον τελικό των 50μ. ύπτιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε τρίτη στη δεύτερη ημιτελική σειρά με 28.00 και κατέλαβε συνολικά την πέμπτη θέση, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον αυριανό (18:36) τελικό. Εκεί όπου, πιο ξεκούραστη σε σχέση με σήμερα (που είχε και τα 4Χ100μ. μικτή mixed), θα επιχειρήσει να πλησιάσει ή να καταρρίψει το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (27.87) και να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί.

Την καλύτερη επίδοση των ημιτελικών σημείωσε η Αυστραλή Αϊόνα Αντερσον με 27.51, ακολουθούμενη από τη Βρετανή Λορέν Κοξ (27.55), την Αμερικανίδα Κλερ Κέρζαν (27.65) και την Καναδή Ινγκριντ Ουίλμ (27.68). Την οκτάδα συμπληρώνουν η Αντέλα Πισκόρσκα από την Πολωνία (28.06), η Λουίζ Χάνσον από τη Σουηδία (28.13), και η Κίρα Τουσάιντ από την Ολλανδία (28.13).

