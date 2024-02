Κοινωνία

Εμπρησμός σε αυτοκίνητα την νύχτα (βίντεο)

Λαχτάρησαν μέσα στην νύχτα οι κάτοικοι όλης της γειτονιάς, από τις φλόγες που κατέστρεψαν τα οχήματα.

Το ένα όχημα ήταν στόχος των δραστών των εμπρηστών τη νύχτα, όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πολύ κοντά σε εκείνο, με αποτέλεσμα να υποστούν σημαντικές ζημιές τελικώς δύο αυτοκίνητα.

Ο εμπρησμός έγινε στην διασταύρωση της οδού Μεγάλου Βασιλείου με την οδό Αχνιάδων, στην Αθήνα.

Τα οχήματα βρίσκονταν παρκαρισμένα έξω από ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με δύο οχήματα που έσβησαν τις φλόγες πριν λάβουν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.