“Ο άλλος άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν είμαι άγιος... είμαι “εκατομμυριούχος” (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, προαναγγέλλοντας μηνύσεις κατά όσων έκαναν καταγγελίες. Τι απάντησε για την φωτογραφία του, ενώ παίζει “φρουτάκια”.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Πέμπτη ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, όταν έφθασε στις εγκαταστάσεις της κοινωνικής κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος».

Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας που κατηγορείται για «ξέπλυμα χρήματος» και φέρεται να εκμεταλλευόταν δωρεές πολιτών για να παίζει τζόγο, μίλησε στην δημοσιογράφο της εκπομπής, Φαίη Φώτου, για όσα έχουν ειπωθεί σε μέσα ενημέρωσης από καταγγέλλοντες σε βάρος του, αλλά και για την περίφημη φωτογραφία του, να παίζει «φρουτάκια».

Στο σχόλιο της δημοσιογράφου ότι παραμένουν πολλοί οι άνθρωποι που επισκέπτονται την κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος» για να πάρουν φαγητό, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος είπε ότι «Θα ήταν πιο πολλοί αν δεν ήταν η προβολή από τα μέσα ενημέρωσης και ότι περιμένουμε εδώ τον Εισαγγελέα», ενώ σε ότι αφορά τα όσα έχουν ακουστεί σε βάρος του και τον σάλο που έχει προκληθεί είπε ότι «πολλοί, διάφοροι βιάστηκαν… πολύ».

Ο κ. Πολυχρονόπουλος προανήγγειλε προσφυγή στην Δικαιοσύνη κατά όλων όσοι έχουν εμφανιστεί σε ΜΜΕ και έχουν προβεί σε καταγγελίες σε βάρος του, πχ. ότι πουλάει τρόφιμα και αντικείμενα απο δωρές, λέγοντας ότι «Στον Εισαγγελέα θα πάνε και όσοι έχουν μιλήσει για μένα. Ξέρετε στις εκπομπές ποιοι είναι και θα πρέπει να δώσετε στον Εισαγγελέα τα στοιχεία τους».

Σε ερώτημα για την σχέση του με τον τζόγο και την περιβόητη φωτογραφία του να παίζει «φρουτάκια», ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος απάντησε επίσης ότι θα προσφύγει στον Εισαγγελέα εναντίον τους, λέγοντας «Με κατηγόρησαν για εγκληματική οργάνωση, για ξέπλυμα χρήματος και για απάτη,,, με φωτογραφία του 2013-2014; Είδες πως είμαι εκεί; Κοίτα πως είμαι. Είδες στην φωτογραφία πως φαίνομαι; Και η φωτογραφία είναι παράνομη. Δεν με κατηγόρησε κάποιος. Και με ποιο δικαίωμα έβγαλαν φωτογραφία δικιά μου από το 2013-14 για αυτό το πράγμα, έβγαλαν την προσωπική μου ζωή».

Στο κατά πόσον αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω, θα δημιουργούσε πάλι την κοινωνική κουζίνα, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος απάντησε «Πάλι τα ίδια θα έκανα. Αν χρειάζεσαι 2.500 ευρώ και παίρνεις 900, θα ψάξεις να βρεις τα άλλα για να καλύψεις τις ανάγκες των ανρθώπων. Θα ξεκινούσα πάλι. Είμαι εκατομμυριούχος, δεν έχω τίποτα και έχω τα πάντα, το λέω συχνά αυτό. Δεν είμαι άγιος».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» με τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου:

