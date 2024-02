Κοινωνία

Δέσποινα Καρνέση - Σπύρος Καρνέσης: Κοινή δήλωση για το φονικό στην Γλυφάδα

Η πρώτη κοινή αναφορά της διασωθείσας εφοπλίστριας από το μακελειό στην ναυτιλιακή εταιρεία και του αδελφού της, αναφορικά με σενάρια και φήμες γύρω από την τριπλή δολοφονία

Την πρώτη κοινή δήλωση μετά το τριπλό φονικό στη ναυτιλιακή εταιρεία στην Γλυφάδα, όπου έχασε τη ζωή της η Μαρία Καρνέση, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και σύζυγος της Δέσποινας Καρνέση και ο πλοίαρχος Ηλίας Κουκουλάρης, εργαζόμενος στην εταιρεία, έκαναν ο Σπύρος και η Δέσποινα Καρνέση.

Μέσω της κοινής δήλωσης τους, ζητούν «σεβασμό στο πένθος» που βιώνουν.

Παράλληλα, κάνουν έκκληση για διακοπή κάθε αναφοράς για οποιαδήποτε άλλη υπόθεση τους, όπως η δικαστική διαμάχη τους για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και δηλώνουν χαρακτηριστικά πως «οτιδήποτε άλλο διακινείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξ’ ονόματος οποιουδήποτε από εμάς, δεν μας εκφράζει».

Αναλυτικά η κοινή δήλωση Καπτα-Σπύρου Καρνέση και Δέσποινας Καρνέση

«Κατανοούμε απόλυτα πως το τραγικό γεγονός που συγκλονίζει τις οικογένειες μας τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει σημαντικό ενδιαφέρον.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ειλικρινά όσους μας συμπαραστέκονται.

Ταυτόχρονα, επιθυμούμε να εκφράσουμε για ακόμα μία φορά τη θερμή μας έκκληση, προς κάθε κατεύθυνση, για σεβασμό στο πένθος που βιώνουμε. Η ανείπωτη θλίψη μας επιτάσσει την παύση κάθε συζήτησης για οποιαδήποτε άλλη υπόθεσή μας. Και αυτή είναι η αυθεντική και μόνη βούληση όλων των μελών της οικογένειάς μας.

Δηλώνουμε επίσης ότι οτιδήποτε άλλο διακινείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξ’ ονόματος οποιουδήποτε από εμάς, δεν μας εκφράζει.

Καπτα-Σπύρος Καρνέσης – Δέσποινα Καρνέση»

