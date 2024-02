Κοινωνία

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή: το κίνητρο του μακελάρη και η ανακοίνωση της οικογένειας (βίντεο)

Ποια ήταν τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης στη ναυτιλιακή στη Γλυφάδα.. Ποιος λόγος όπλισε το χέρι του.

-

Ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια Καρνέση για τα όσα, πρωτοφανή εκτυλίχθηκαν στα γραφεία της ναυτιλιακής στη Γλυφάδα με τραγικό απολογισμό τέσσερις νεκρούς, όταν ένας ένοπλος άνδρας εισέβαλε και άνοιξε πυρ.

«Η οικογένειά μου και εγώ δηλώνουμε βαθύτατα συντετριμμένοι από το τραγικό και αναπάντεχο γεγονός που έπληξε την οικογένειά μας και οδήγησε στην απώλεια της αδελφής μου Μαρίας, του γαμπρού μου Αντώνη Βλασσάκη και του συνεργάτη μας Ηλία Κουκουλάρη. Η ανείπωτη θλίψη των στιγμών επιβάλλει τον ελάχιστο σεβασμό στον πόνο και το πένθος των οικογενειών μας. Παρακαλούμε να αποφεύγεται κάθε συσχέτιση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση».

Αποτέλεσμα της φονικής επίθεσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν στην εταιρεία, δύο άνδρες και μία γυναίκα αλλά και ο δράστης εν τέλει έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του κτιρίου.

Το χρονικό της φονικής εισβολής

Ο δράστης ήταν ένας 76χρονος πρώην υπάλληλος της ναυτιλιακής, ο οποίος πρόσφατα απολύθηκε. Οι υπεύθυνοι τής εταιρείας δεν είχαν απενεργοποιήσει την κάρτα του 76χρονου και με αυτήν κατάφερε να μπει στον υπόγειο χώρο στάθμευση στις 10.10 το πρωί. Άφησε το περίστροφο στο αυτοκίνητό του και έβαλε το κυνηγετικό όπλο μέσα σε μία σακούλα. Ανέβηκε στον πρώτο όροφο, όπου πυροβόλησε και σκότωσε δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας υπάλληλος που γνώριζε ότι είχε απολυθεί πρόσφατα, τον είδε να ανεβαίνει τις σκάλες από το υπόγειο με τη σακούλα στα χέρια. Όταν ο υπάλληλος των ρώτησε που πάει, ο δράστης απάντησε: "Θα τους σκοτώσω όλους και θα αυτοκτονήσω."

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι, πρώτα πυροβόλησε τον

καπετάνιο, Ηλία Κουκουλάρη, στη συνέχεια

τον Αντώνη Βλασσάκη, συγγενή της συνιδιοκτήτριας

και στο τέλος τη Μαρία Καρνέση.

Ο γαμπρός του καπετάνιου Κουκουλάρη δήλωσε πως ο δράστης "Μπήκε με την καραμπίνα. Πήγε να τον αφοπλίσει ο πεθερός μου, να του πάρει την καραμπίνα και τότε έβγαλε από την τσέπη ένα περίστροφο και τον πυροβόλησε στην πλάτη και έπεσε νεκρός."

Μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, οι υπάλληλοι τις εταιρείας κάλεσαν την αστυνομία. Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, την οποία και απέκλεισαν. Ασφάλισαν το κτίριο της εταιρείας και πήραν μακρία τους υπάλληλους και κάτοικους της περιοχής

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε πως: "Ήρθαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, ενώ στην συνέχεια ήρθνα διαπραγματευτείς της αστυνομίας και ομάδα της ΕΚΑΜ, που πραγματοποίησαν επιχείρηση στο κτίριο, απεγκλωβίζοντας τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Από τα στοιχεία, που συνέλεξαν οι αξιωματικοί της Ασφάλειας, θεωρούν πως η πρόσφατη απόλυση τού 76χρονου ήταν εκείνη που όπλισε το χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως επιστάτης σε σπίτα εφοπλιστών και έμαθε πρόσφατα για την απόλυση του από την εταιρεία, της οποίας ήταν υπάλληλος για περισσότερα από 35 χρόνια.





