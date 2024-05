Κόσμος

Γάζα: Το Ισραήλ απορρίπτει την εκεχειρία και προχωρά στην επιχείρηση στη Ράφα

Επιμένει σε εισβολή στη Ράφα η κυβέρνηση Νετανιάχου. Οι διεθνείς αντιδράσεις και οι συγγενείς των ομήρων.

Ότι το Ισραήλ απέχει πολύ από την πρόταση εκεχειρίας την οποία αποδέχθηκε η Χαμάς, ωστόσο θα στείλει διαπραγματευτές για να συνεχιστούν οι συζητήσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραήλ με ανάρτηση που έκανε στα αραβικά.

Ο εκπρόσωπος του Νετανιάχου τόνισε ότι η συμφωνία είναι «πολύ μακριά από τα αιτήματα του Ισραήλ» και ότι, «το πολεμικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επιχείρηση στη Ράφα, ώστε να ασκήσει επιπλέον πίεση στη Χαμάς».

Μάλιστα, σημείωσε πως, η επιχείρηση θα γίνει «με σκοπό να προωθηθεί η απελευθέρωση των ομήρων και να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου».

Σύμφωνα με τον IDF, ο στρατός του Ισραήλ διενεργεί στοχευμένες επιθέσεις σε στόχους της Χαμάς στη Ράφα.

Ο σύλλογος των συγγενών των ομήρων, αποδέχθηκε με ανακούφιση την ανακοίνωση της Χαμάς για εκεχειρία και σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι, «τώρα είναι η ώρα η κυβέρνηση του Ισραήλ να αποδείξει έμπρακτα τις δεσμεύσεις της προς τους πολίτες. Πρέπει να γίνει αποδεκτή η συμφωνία και να συμφωνηθεί η επιστροφή όλων των ομήρων. Η επιστροφή των ομήρων είναι το «κλειδί» για την ασφάλεια του Ισραήλ».

Σύμφωνα με πηγές των Αιγύπτιων και Καταριανών διαπραγματευτών, που επικαλείται το Al Jazeera, η συμφωνία που αποδέχθηκε η Χαμάς και εξετάζει το Ισραήλ είναι τριών φάσεων. Σε πρώτη φάση η ανακωχή και η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον διάδρομο που χωρίζει τη βόρεια από τη νότια Γάζα.

Σε δεύτερη φάση η έγκριση της μόνιμης παύσης των στρατιωτικών και εχθρικών επιθέσεων, αλλά και η πλήρης απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Και στην τρίτη φάση γίνεται αναφορά της παύσης του αποκλεισμού της Γάζας.

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησε η Χαμάς περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, ανοικοδόμηση της Γάζας, επιστροφή των εκτοπισμένων και συμφωνία για ανταλλαγή κρατουμένων, δήλωσε νωρίτερα ο αξιωματούχος της Χαμάς Τάχερ Αλ Νόνο στο Reuters.

Λευκός Οίκος: Εξετάζουμε την απάντηση της Χαμάς

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως εξετάζει την απάντηση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, καθώς συνεχίζει να πιέζει το Ισραήλ ώστε να σταματήσει τα σχέδια για χερσαία εισβολή στη Ράφα.

Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και έχει συζητήσεις για την πρόταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι. Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας πως δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε πρόοδο προς μια συμφωνία.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση αυτών των ομήρων, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, θέλουμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική αρωγή», είπε ο Κίρμπι, προσθέτοντας πως η επίτευξη μιας συμφωνίας θα ήταν "το απόλυτα καλύτερο αποτέλεσμα".

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την απάντηση της Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και θα τη συζητήσουν με συμμάχους στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ώρες.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω πως η Χαμάς έδωσε μια απάντηση. Εξετάζουμε αυτή την απάντηση τώρα και τη συζητάμε με τους εταίρους μας στην περιοχή», δήλωσε ο Μίλερ, επιβεβαιώνοντας πως μια απάντηση ελήφθη την τελευταία ώρα ή 90 λεπτά και πως οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες.

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και «εργάζεται σε αυτό σε πραγματικό χρόνo», είπε ο Μίλερ.

