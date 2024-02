Κοινωνία

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή: Ντοκουμέντο με τον δράστη δίπλα στην οικογένεια Καρνέση (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 παρουσιάζει ένα νέο ντοκουμέντο από την παρουσία του δράστη, δίπλα στην εφοπλιστική οικογένεια.

Της Δώρας Βογιατζάκη

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φώς της δημοσιότητας σχετικά με τη σχέση του 76χρονου δράστη της πολλαπλής δολοφονίας σε ναυτιλιακή εταιρεία στη Γλυφάδα και την εδοπλιστική οικογένεια Καρνέση.

Πιο συγκεκριμένα, ένα ακόμη ντοκουμέντο από την παρουσία του δράστη της δολοφονική επίθυεσης στην Γλυφάδα Αριστείδη Αντέλ Αλ Μπουραί, στο πλευρό της οικογένειας Καρνέση φέρνει στη δημοσιότητα ο ΑΝΤ1.

Πρόκειται για στιγμιότυπα από τα εγκαίνια του πλοίου Πανόραμα, ιδιοκτήσιας του Σπύρου Καρνέση που είναι και παρών. Είναι 27 Οκτωβρίου του 2011. Στην υποδοχή των καλεσμένων είναι ο άτυχος Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αντώνης Βλασσάκης. Ο Αρης, μιλάει στο τηλέφωνο και φαίνεται σαν να επιβλέπει την τελετή. Οι προσκεκλημένοι φαίνεται μάλιστα να τον γνωρίζουν πολύ καλά.

Το πλοίο συνδέει τη Ραφήνα με το Μαρμάρι, εκεί όπου βρίσκονται οι Πεταλιοί, ο νησιωτικός παράδεισος όπου ο 'Αρης, ο 76χρονος δράστης, ήταν υπεύθυνος για την εξοχική κατοικία του καπτάν Σπύρου Καρνέση.

Ο Άρης είναι γνωστός σαν «σκιά» του καπτά Σπύρου, σαν η «σκιά» του καπτά Σπύρου αλλά παρόλα αυτά ήταν ένας άνθρωπος μέσα στην οικογένεια δηλαδή απ’ότι ξέρω από οικογενειακές μαρτυρίες και συζητήσεις ήταν ο άνθρωπος που ξεκίνησε , πάντα τη ζωή του, από μικρό παιδί ήταν δίπλα στη μαμά.

Κατά την ομιλία του ο εφοπλιστής αναφέρεται συγκινημένος στην απώλεια του αδελφού του Προκόπη αλλά και στην Σύνοδο Κορυφής που αποφάσισε την ημέρα εκείνη το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων.

Τα κίνητρα που εξετάζουν οι αρχές

Το πραγματικό κίνητρο του τριπλού φονικού και της αυτοχειρίας μέσα στην ναυτιλιακή εταιρία της Γλυφάδας αναζητούν ακόμη οι αρχές.

Πέρα από τις καταθέσεις, μέσα από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών του επικοινωνιών αλλά και των παχυλών τραπεζικών καταθέσεων του, άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, προσπαθούν να εντοπίσουν αν κάποια επικοινωνία, συνάντηση ή περιστατικό, πριν την δολοφονική επίθεση, πυροδότησαν την οργή του.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 ο Γιάννης Ηρειώτης, δικηγόρος της οικογένειας της Δέσποινας Καρνέση, "κανείς δεν μπορεί να μπει στην ψυχή ενός ανθρώπου ο οποίος προκάλεσε αυτό το μεγάλο κακό. Τα αίτια δεν τα γνωρίζουμε, ενδεχομένως η έρευνα η οποία διεξάγεται να ρίξει φως.

Θα ανοίξουν τα κινητά του τηλέφωνα , οι επικοινωνίες του, να δούμε εάν από αυτό θα μπορέσει να βγει κάποια απάντηση.

Ο άνθρωπος αυτός πήγε με δύο όπλα για να κάνει κακό. Δεν είναι ότι συζήτησε και πάνω στον βρασμό του , πήρε ένα μαχαίρι που βρήκε δίπλα και έκανε ό,τι έκανε. Πήγε αποφασισμένος να σκοτώσει".

Μάλιστα,ο δικηγόρος της διασωθείσας αδελφής Καρνέση υποστηρίζει ότι ο δράστης ήθελε να σκοτώσει την Μαρία Καρνέση και να κρατήσει όμηρο την Δέσποινα.

Η διαμάχη της οικογένειας και ο ρόλος του 76χρονου

Όπως έσπευσαν να διευκρινίσουν με ανακοινώσεις τους τα εναπομείναντα μέλη της οικογένειας Καρνέση , Σπύρος και Δέσποινα, η τριπλή δολοφονία δεν σχετίζεται με την οικογενειακή διαμάχη που μαίνεται, για τα οικονομικά του ομίλου, αν και από τις ανακοινώσεις αυτές το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι σαφές. Και ο Άρης συμπτωματικά ίσως; φαίνεται να έχει κάποιο ρόλο σε αυτή την κόντρα.

Η αγωγή των αδελφών Καρνέση και του Αντώνη Βλασσάκη κατατέθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 2023 κατά του μεγάλου αδελφού Σπύρου Καρνέση για την διεκδίκηση 325 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δύο μήνες μετά , σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δέσποινας Καρνέση, στις 31 Μαρτίου, ο Αριστείδης Ελ Μπουραί, απολύεται από την ναυτηλιακή Εuropean Product Carriers, που είναι μόνο μία από τις εταιρίες του Ομίλου Καρνέση με σχεδόν αποκλειστικούς διαχειριστές τις δύο αδελφές και τον δολοφονημένο Αντώνη Βλασσάκη. Έλαβε μάλιστα και αποζημίωση ανώ των 70 χιλιάδων ευρώ.

Συνέχισε, ωστόσο, να διαμένει τόσο στη βίλα των Πεταλιών, ιδιοκτησίας Σπύρου Καρνέση, όσο και σε διαμέρισμα στη Γλυφάδα επίσης ιδιοκτησίας Σπύρου Καρνέση.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Δέσποινας Καρνέση, η αγωγή εκδικάστηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα με τον 76χρονο ‘Άρη να προχωράει στην δολοφονική επίθεση την αμέσως επόμενη Δευτέρα.

Οι ρόλοι και τα ποσοστά καθενός από τα μέλη της οικογένειας ήταν όπως φαίνεται συμφωνημένα, όπως αναφέρεται στο ιδιόχειρο σημείωμα του Σπύρου Καρνέζη με ημερομηνία 21/5/1994 , που δημοσίευσε το mononews.gr.

Kατά το οικογενειακό συμβούλιο που είχε γίνει αποφασίστηκε: "Ο διαχωρισμός πετρελαιοφόρων και φορτηγών πλοίων και η μεταφορά του κάθε είδους σε διαφορετικές και αυτόνομες εταιρίες. Τα μεν φορτηγά να παραμείνουν στην European Navigation, τα δε τάνκερ στην νέα εταιρία με το όνομα ΕΛΚΑ, από τα αρχικά της μητέρας των αδελφών, Ελευθερίας Καρνέση. Όπως, τονίζεται ωστόσο, αν και στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών συμμετέχουν όλα τα αδέλφια και ο γαμπρός Αντώνης Βλασσάκης με δικαίωμα αποφάσεων, ο Σπύρος Καρνέσης θα έχει την τελική έγκριση. Σε μεταγενέστερο χρόνο φαίνεται πώς μέλος στην εταιρία ΕΛΚΑ είχε γίνει και ο μοιραίος άνθρωπος για την οικογένεια , ο ‘Αρης."

