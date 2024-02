Κοινωνία

Αγρότες: Αποφασίζουν για τα μπλόκα και την κάθοδο στην Αθήνα

Συνεδριάζουν οι αγρότες όλης της χώρας, για να λάβουν τις αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις τους. Το κλίμα που επικρατεί.

Σήμερα αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες, στην πανελλαδική συνεδρίαση των μπλόκων, στη Νίκαια, στις 12:00, η οποία θα αποτελέσει και την καθοριστική αποτίμηση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, στη μεταξύ τους συνάντηση στο Μαξίμου.

Οι τάσεις πάντως, μεταξύ των αγροτών φαίνονται να διασπώνται, με τρανότερο παράδειγμα την αποχώρηση των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας, που έγινε με την καταγγελία ότι, δεν τέθηκαν τα δικά τους ζητήματα στη συνάντηση του Μαξίμου. Για το λόγο αυτόν ζητούν νέα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει αφήσει «ανοιχτή» εξ αρχής την «πόρτα» του διαλόγου.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν εκείνοι που λένε πως οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να ενταθούν και οργανώνονται για κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ, αλλά κι εκείνοι που προτείνουν την αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Αιφνίδιο κλείσιμο του τελωνείου της Καστοριάς

Με μια αιφνιδιαστική κίνηση οι αγρότες του μπλόκου της Καστοριάς απέκλεισαν αργά χθες το βράδυ τις εγκαταστάσεις του Τελωνείου Καστοριάς, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους στην κεντρική είσοδο και τον αύλειο χώρο του κτιρίου. Παράλληλα, την ίδια χρονική στιγμή συνάδελφοί τους προχώρησαν στον καθολικό αποκλεισμό του κεντρικού κτιρίου της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη αποκλείοντας τις εισόδους πρόσβασης στο κτίριο για όλους τους υπαλλήλους.

Σήμερα αναμένεται να υπάρξει και αποκλεισμός για τα φορτηγά αυτοκίνητα στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία από το μπλόκο των αγροτών που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στο Τελωνείο της Νίκης στην Φλώρινα.

