Ομόφυλα ζευγάρια - Βουλή: η ψηφοφορία, ο Σαμαράς και ο Πολάκης

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη για την απουσία του από την ψηφοφορία και τα "πυρά" στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να διαφοροποιείται από την κομματική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, της υπερψήφισης δηλαδή του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, και από ότι φαίνεται θα απέχει από την ψηφοφορία εκτός αν κάνει την έκπληξη και εμφανιστεί μέσα στις επόμενες ώρες στη Βουλή.

Mε ανάρτησή του στην οποία αναφέρεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Παύλος Πολάκης λέει μεταξύ άλλων να μην τον ψάχνει καθώς έχει σοβαρότατη δουλειά που σώζει ζωές ενώ διευκρινίζει ότι αυτή αφορά συγγενή του. Μάλιστα παρουσιάζει και τέσσερις φωτογραφίες από το νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός είπε νωρίτερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια: «για να δούμε και πόσοι θα απέχουν από εσάς, κ. Φάμελλε, μην έχουμε καμία άλλη έκπληξη το βράδυ και το ενδιαφέρον αντί να στρέφεται στη Νέα Δημοκρατία στραφεί σε εσάς και στο τι θα κάνει ο κ. Πολάκης τελικά, τον οποίον έχετε περίπου απειλήσει με διαγραφή».

Η ονομαστική ψηφοφορία έχει τοποθετηθεί για τις 22:00. Οι προωθούμενες διατάξεις έχουν εξασφαλίσει ευρύτατη στήριξη 5 κοινοβουλευτικών ομάδων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας) και περίπου 180 βουλευτών. Πλέον το ενδιαφέρον εστιάζει στις διακομματικές διαφοροποιήσεις.

Στιγμιότυπο της συζήτησης όπως αναμενόταν ήταν η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μίλησε με "πύρινο λόγο" για το νομοσχέδιο που αναμένεται να ψωφιστεί σε λίγο.

Ο κ. Σαμαράς είπε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί θεμελιώδη ανατροπή του οικογενειακού δικαίου και πως οι επιπτώσεις του πάνε πολύ πιο πέρα. «Και για όλα αυτά η παράταξή μας δεν θα έπρεπε να το έχει φέρει προς ψήφιση. Εγώ δεν θα το ψηφίσω. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών δεν αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Αν μια χώρα θέλει το κάνει. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνει, γιατί δεν συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα. Ψέμα ότι πρόκειται τάχα για κατοχύρωση ανθρώπινου δικαιώματος», συνέχισε.

Το "γάντι" σήκωσε ο Πρωθυπουργός εξαπολύοντας πυρά τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «αποκρύψετε την πραγματική αλήθεια γιατί δεν προχωρήσατε στη νομοθέτηση της ισότητας στον πολιτικό γάμο. Και η αλήθεια κύριε Φάμελλε είναι πολύ απλή. Έχει όνομα: Πάνος Καμμένος».

Το εσωτερικό της πρόβλημά να μην το μεταβιβάζει στο ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για μια θετική μεταρρύθμιση που αφορά στα ίσα δικαιώματα: «για το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτους δικαίου είναι ζητήματα ταυτοτικά, αξιακά. Πιστεύουμε βαθιά ότι ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας ή τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται από μια κοντόφθαλμη λογική, μια κοντόφθαλμη οπτική, μια λογική πολιτικού κόστους».

Γιατί δεν συμφωνεί το ΚΚΕ με την προωθούμενη μεταρρύθμιση εξήγησε ο ΓΓ του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, απορρίπτοντας τα περί ομοφοβίας, ενώ υπήρξε έντονη αντιπαράθεση με τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο.

«Η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά και εμείς ασχολούμαστε με τον γάμο των ομοφυλοφίλων», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στην Βουλή. «Ασχολούμαστε για 500 ομοφυλόφιλα ζευγάρια για το εάν πρέπει να υιοθετούν ή όχι. Άρα έχουμε κάνει ένα λάθος. Κοιτάτε το έλασσον και όχι το μείζον» ανέφερε.

Ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας είπε ότι «αυτό το νοσηρό νομοσχέδιο εάν περάσει θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως αλλά και της διαστροφής».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός τόνισε «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εισήγαγε για ψήφιση στην Ολομέλεια ένα επαίσχυντο νομοσχέδιο».

Βελόπουλος: Μικρός πολιτικά ο κ. Ανδρουλάκης

Στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τα όσα είπε στη Βουλή απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος. «Η μοναδική απάντηση που μπορεί να δοθεί στον κύριο Ανδρουλάκη και στην πολιτική του σύγχυση, είναι η δήλωση ενός ανθρώπου που τον ξέρει πολύ καλά. Οι μικροί και οι ελάχιστοι φοβούνται ακόμα και την σκιά τους. Αυτό τα λέει όλα για τον κύριο Ανδρουλάκη, το ύφος του, αλλά κυρίως το πολιτικό του θάρρος» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος.

Ανέφερε ότι «αυτό που μπορούμε να του πούμε είναι ξεκάθαρο: ότι η Ελληνική Λύση, στο ψήφισμα που ο ίδιος ήθελε να ψηφίσουμε, «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» δεν θα μπορούσε να προσυπογράψει ποτέ, ούτε να γίνουμε συνήγοροι του εθνικού μηνυτή, του Δημητρά».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος συμπλήρωσε: «Ας αφήσει αυτά ο κύριος Ανδρουλάκης, τα συκοφαντικά για την Ελληνική Λύση και ας κοιτάξει γύρω του τους βουλευτές του. Ο ίδιος υπεραμύνεται ενός νομοσχεδίου σήμερα, το οποίο οι βουλευτές του δεν το ψηφίζουν. 'Αρα λοιπόν και μικρός και ελάχιστος είναι πολιτικά».

