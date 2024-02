Κόσμος

Ομόφυλα ζευγάρια: Ο διεθνής Τύπος για το νομοσχέδιο

Στην ψήφιση του νομοσχεδίου, κάνουν αναφορά πολλά μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Στο επίκεντρο του διεθνούς τύπου βρίσκεται η ψήφιση του νομοσχεδίου, για τα ομόφυλα ζευγάρια που θα λάβει χώρα απόψε στην ελληνική Βουλή.

Μεγάλα μέσα ενημέρωσης, καλύπτουν το γεγονός σχολιάζοντας πως η Ελλάδα θα γίνει η πρώτη ορθόδοξη χώρα που θα νομιμοποιήσει τον γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων.

Το βρετανικό μέσο BBC, φιλοξενεί άρθρο με τίτλο, "Η Ελλάδα στα πρόθυρα της νομιμοποίησης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια". Στο άρθρο, υπάρχουν δηλώσεις ομόφυλων ζευγαριών Ελλήνων αλλά και πολιτών που εναντιώνονται στο νομοσχέδιο, ενώ γίνεται αναφορά στις κινητοποιήσεις που συμβαίνουν, τόσο υπερ όσο και κατά του ψηφίσματος.

Στο ίδιο μήξος κύμματος και ο Guardian αναφέρεται στο νομοσχέδιο. "Μια εξαιρετική αρχή: οι ομοφυλόφιλοι Έλληνες ανυπομονούν για την νομιμοποίηση του γάμου ομοφύλων από τους Βουλευτές", έχει τίτλο το άρθρο του βρετανικού μέσου. Όπως και το BBC, και ο Guardian φιλοξενεί δηλώσεις Ελλήνων ομόφυλων ζευγαριών, ενώ επικεντρώθηκε στην μεγάλη συγκέντρωση κάτα του νομοσχεδίου, η οποία έλαβε χώρα στην πλατεία Συντάγματος, την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου.

Οι New York Times αναφέρουν πως η Ελλάδα πρόκειται να γίνει "Η πρώτη ορθόδοξη χώρα που θα επιτρέψει τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών", υπογραμμίζοντας πως το νομοσχέδιο έχει διχάσει την ελληνική κοινωνία και βρίσκει κάθετα αντίθετη την ελληνορθόδη εκκλησία.

Τέλος το διεθνές πρακτορείο Associated Press κάνει λόγο για μία πρωτοφανή εξέλιξη για μία ορθόδοξη χώρα. Αναφέρει πως το νομοσχέδιο προκάλεσαι σφοδρή αντιπαράθεση, αλλά πως οι δημοσκοπήσεις δείχνους πως το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού τάσσεται υπέρ της ψήφισής του.

