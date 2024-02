Πολιτική

Ομοφυλα ζευγάρια - Βουλή: Τα ναι, τα όχι και οι αποχές από την ψηφοφορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι βουλευτές υπερψήφισαν τελικά το νομοσχέδιο, ποιοι τάχθηκαν κατά και ποιοι απείχαν.

-

Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο σχετικά με τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

Πιο συγκεκριμένα, επί της Αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν 254 βουλευτές:

ΝΑΙ: 176

ΟΧΙ: 76

ΠΑΡΩΝ: 2

Συνολικά απείχαν από την ψηφοφορία 46 βουλευτές από όλα τα κόμματα.

Ακολούθως, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για καθένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου, που έγιναν όλα τους δεκτά κατά πλειοψηφία, με ορισμένα να συγκεντρώνουν ακόμη ευρύτερη πλειοψηφία, καθώς συγκέντρωσαν μέχρι 199 θετικές ψήφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη ΝΔ ψήφισαν «ναι» 107 βουλευτές, 20 ψήφισαν «όχι» ενώ υπήρξαν και 31 αποχές.

Από το ΠΑΣΟΚ επέλεξαν την αποχή, αντί της καταψήφισης, 11 βουλευτές, οι εξής:

Ευαγγελία Λιακούλη (Λάρισας, Γραμματέας ΚΟ ΠΑΣΟΚ)

Ανδρέας Πουλας (Αργολίδας),

Μανώλης Χνάρης (Ρεθύμνης),

Κατερίνα Καζάνη (Εύβοιας)

Στάυρος Μιχαηλίδης (Χίου)

Παναγιώτης Παρασκευαΐδης (Λέσβου)

Χριστίνα Σταρακά (Αιτωλοακαρνανία),

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (Αρκαδίας)

Μπουρχάν Μπαραν (Ξάνθης)

Απόστολος Πάνας (Χαλκιδικής)

Τάσος Νικολαΐδης (Δράμας)

Από τον ΣΥΡΙΖΑ η Νίνα Κασιμάτη δήλωσε «παρών», ενώ απείχε ο Παύλος Πολάκης.

Επίσης, μεταξύ όσων απείχαν είναι οι δύο μουσουλμάνοι βουλευτές της Νέας Αριστεράς

Ο πρωθυπουργός περιχαρής δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Στόχος επετεύχθη, πάμε παρακάτω». Σε ερώτηση για την ομιλία Σαμαρά, απάντησε: «Αφού είπαμε, ότι ο καθένας έχει την άποψή του.



Έτσι η Ελλάδα γίνεται πλέον η πρώτη ορθόδοξη χώρα που επιτρέπει τον γάμο των ομοφύλων, σύμφωνα με τους New York Times.

Αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μία ανάρτηση στην οποία αναφέρει:

"Σήμερα η Ελλάδα γίνεται η 16η χώρα της ΕΕ που νομοθετεί την ισότητα στον γάμο. Είμαστε περήφανοι γιατί το Ν/Σ που ψηφίσαμε αποτελεί ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντικατοπτρίζει τη σημερινή Ελλάδα: μια προοδευτική, δημοκρατική χώρα, προσηλωμένη στις ευρωπαϊκές αξίες."

Σήμερα η Ελλάδα γίνεται η 16η χώρα της ΕΕ που νομοθετεί την ισότητα στον γάμο. Είμαστε περήφανοι γιατί το Ν/Σ που ψηφίσαμε αποτελεί ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντικατοπτρίζει τη σημερινή Ελλάδα: μια προοδευτική, δημοκρατική χώρα, προσηλωμένη στις ευρωπαϊκές αξίες.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 15, 2024

Αναλυτικά, τι ψήφισαν όσοι βουλευτές πήραν μέρος στην ψηφοφορία:

Ονοματεπώνυμο Κ.Ο Εκλ. Περιφέρεια Ψήφος Επί της Αρχής (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΨΗΦΟΙ: NAI:176, OXI:76, ΠΡΝ:2) ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΝΑΙ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΟΧΙ ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΝΑΙ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.Κ.Ε. Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΧΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ(ΣΙΑ) ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΝΑΙ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ(ΜΙΛΕΝΑ) ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΧΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ(ΧΑΪΔΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΧΙ ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΧΙ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΑΙ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΝΑΙ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΑΙ ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΝΑΙ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ(ΕΦΗ) ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΧΙ ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΑΙ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΙ ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΑΙ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΙ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ(ΣΕΒΗ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΝΑΙ ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΗ Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΙ ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΙ ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΑΙ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΧΙ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΡΤΗΣ ΝΑΙ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΑΝΤΙΑ) ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΧΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΑΙ ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΧΙ ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.Κ.Ε. Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΝΑΓΙΑ) ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΑΙ ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΧΙ ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΙΒΗ) Κ.Κ.Ε. Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΧΙ ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΑΙ ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.Κ.Ε. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΒΡΟΥ ΝΑΙ ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΒΡΟΥ ΟΧΙ ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ(ΣΕΜΙΝΑ) Κ.Κ.Ε. Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ(ΡΕΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΠΑΚΟΣ) Κ.Κ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΧΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΝΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΙ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ ΖΕΡΒΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΧΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΝΑΣΟΣ) ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΤΑΚΗΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ(ΧΑΡΗΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΘΡΑΣΚΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ(ΡΑΝΙΑ) ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ(ΜΙΚΑ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΝΑΙ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ(ΛΙΑΝΑ) Κ.Κ.Ε. Α' ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΑΙ ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΝΑΙ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΧΙ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.Κ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΟΧΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΝΑΙ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑΙ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΛΛΗΣ ΝΑΙ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ(ΝΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΝ ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΝΑΙ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΟΧΙ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΙ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΕΞ. Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.Κ.Ε. Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑΙ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΑΙ ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΑΙ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΤΖΩΡΤΖΙΑ) ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΑΙ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΑΙ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΑΙ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Κ.Κ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΟΧΙ ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΚΟΝΤΟΤΟΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑΙ ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΟΧΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ(ΠΑΡΙΣ) ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΑΙ ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚΗ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.Κ.Ε. Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΑΙ ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Κ.Κ.Ε. Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΑΙ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΟΧΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΝΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΑΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε. ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΧΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΙ ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑΙ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ(ΓΙΑΝΝΗΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ(ΖΕΤΤΑ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΑΙ ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΑΙ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΑΙ ΜΑΝΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΑΙ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Κ.Κ.Ε. Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΧΙ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.Κ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΟΧΙ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΝΑΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΙ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΑΙ ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ.Κ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΟΧΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΙ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΑΙ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΑ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΝΙΩΝ ΝΑΙ ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ(ΦΩΝΤΑΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΧΙ ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΝΑΙ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΙ ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΑΙ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ΟΧΙ ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΗ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ΝΑΙ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΗ Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ(ΤΖΙΝΑ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΝΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΝΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΒΡΟΥ ΟΧΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(ΜΙΧΑΛΗΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΑΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΙ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΝΙΚΟΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΝΕΞ. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.Κ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΧΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΑΙ ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ(ΦΑΝΗΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΝΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΑΙ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ(ΦΡΕΝΤΥ) ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΧΙ ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Κ.Ε. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΧΙ ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ(ΠΕΤΗ) ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΝΑΙ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΑΙ ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ(ΓΙΩΤΑ) ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΑΙ ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΧΙ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΘΟΔΩΡΟΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΧΙ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΧΙ ΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΧΙ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΑΙ ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΑΙ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ(ΣΤΡΑΤΟΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΑΙ ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑΙ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ(ΜΑΡΙΛΕΝΑ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΑΙ ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΤΕΛΗΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΑΙ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΝΑΙ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΝΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΛΛΗΣ ΝΑΙ ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ.Κ.Ε. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΟΧΙ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΤΗΣ ΝΑΙ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ.Κ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΧΙ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΤΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΑΙ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΑΙ ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΕΛΛΗΣ ΝΑΙ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΑΙ ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΙ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΑΙ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΑΙ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΝΑΙ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ(ΣΠΥΡΟΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΝΑΙ ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΑΙ ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑΙ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ ΟΧΙ ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.Κ.Ε. Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΑΙ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΑΙ ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΕΞ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΧΙ ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΙ ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΩΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΝΑΙ ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΟΧΙ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΧΙ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΛΕΞΗΣ) ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΑΙ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΤΑΣΟΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΝΑΙ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΗΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β1' ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑΙ ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΧΙ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞ. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΝ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Β3' ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ(ΜΑΝΩΛΗΣ) ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Α' ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΙ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ(ΜΙΛΤΟΣ) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΧΙ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Β2' ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΑΙ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΑΙ





O Παύλος Πολάκης ήταν τελικά ο μοναδικός απών από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή ψηφοφορία για την ισότητα στον γάμο. Σε γραπτή δήλωση του , αμέδως μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο Παύλος Πολάκης, ανέφερε τα εξής:

"Σχετικά με τη σημερινή μου αποχή από τη ψηφοφορία του Σ/Ν για την ισότητα στον πολιτικό γάμο θα ήθελα να τονίσω ότι:

Δεν δέχομαι μαθήματα προοδευτικότητας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία μόλις πριν μια εβδομάδα καταδικάστηκε με ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ο Κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να ξεπλύνει τις παρακολουθήσεις, την έλλειψη πολυφωνίας στα ΜΜΕ, τις απειλές και τις αγωγές σε δημοσιογράφους, την επαναπροώθηση μεταναστών κλπ, μέσω του Σ/Ν για την ισότητα στο γάμο, χωρίς όμως να τολμά να συγκρουστεί με το ακροδεξιό κομμάτι της ΝΔ. Αναγνωρίζω ότι όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και έχω αγωνιστεί στη ζωή μου για αυτό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι δυνατό να διαχωρίζει τους συνανθρώπους μας και για αυτό άλλωστε ψήφισα και το σύμφωνο συμβίωσης το 2015 σε αντίθεση με τους 36 Βουλευτές της ΝΔ που είτε καταψήφισαν είτε απείχαν. Οι ενστάσεις και οι ανησυχίες που έχω σχετικά με το επίμαχο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο ,αφορούν κυρίως στην επέκταση των δικαιωμάτων, μέσω Ευρωπαϊκού Δικαίου, στην τεκνοθεσία και το δικαίωμα απόκτησης παιδιών μέσω παρένθετης κύησης. Θεωρώ ότι τα όποια νομικά ζητήματα υπήρχαν θα μπορούσαν να λυθούν με διεύρυνση των όσων προβλέπονται από το σύμφωνο συμβίωσης. Επειδή διαβλέπω μια τάση να μπουν στο ίδιο σακί όσοι δεν ψήφισαν το Σ/Ν θα ήθελα να διαχωρίσω τη θέση μου από τα όσα ακραία ομοφοβικά ακούστηκαν από τους “ακροδεξιούς θρησκόληπτους” μέσα και έξω από τη Βουλή. Εγώ ούτε είχα, ούτε έχω, ούτε θα έχω ποτέ στο μέλλον σχέση με τον σκοταδισμό και ούτε περιμένω ψήφους από αυτό το χώρο. Ήμουν είμαι και θα είμαι της αριστερής λαϊκής ταυτότητας ,της δημοκρατίας ,των εργασιακών δικαιωμάτων ,της αναδιανομής του πλούτου και της κοινωνικής ανατροπής. Είμαι της άποψης, μετά και τα όσα αποκαλύφθηκαν σχετικά με τη μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής των Χανίων-η οποία ελέγχεται για εκμετάλλευση γυναικών οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως παρένθετες μητέρες-ότι θα πρέπει να αυστηροποιηθεί πολύ το νομικό πλαίσιο και για τα ετερόφυλα ζευγάρια, σχετικά με την παρένθετη κύηση. Επειδή το σύστημα Μητσοτάκη τίποτα δεν κάνει στην τύχη, καμία έκπληξη δεν μου προκαλεί το γεγονός ότι το γνωστό fund CVC πρόσφατα έκανε σημαντικές επενδύσεις στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σε ένα νομοσχέδιο όπου δεκάδες Βουλευτές διαφοροποιήθηκαν, είναι πραγματικά αστείο ο θόρυβος να γίνεται πάλι για τη δική μου στάση.

Η επιχειρούμενη προσπάθεια να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει στο κενό. Ενωμένοι θα πάμε στο συνέδριο, το οποίο θα είναι και το εφαλτήριο για την ανασυγκρότηση και την επανεκκίνηση του κόμματος στο δρόμο για τις Ευρωεκλογές".

Ειδήσεις σήμερα:

Παιδοκτoνία στη Βέροια: Πολυετής κάθειρξη στη μητέρα που πέταξε το βρέφος της στον Αλιάκμονα

Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αθήνα την Τρίτη

Θεσσαλονίκη: Του έκλεψαν τη μηχανή και του ζητούσαν…λύτρα